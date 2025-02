Lara Croft: Guardian of Light jetzt für 8,99 Euro im App Store

Tomb Raider ist der Inbegriff für die Abenteuer mit Lara Croft – doch genau auf diesen Namen wird in Lara Croft: Guardian of Light (App Store-Link) verzichtet. Es handelt sich tatsächlich um einen Ableger der Tomb Raider Reihe, der sich nicht nur auf die weibliche Hauptfigur beschränkt. Stattdessen steht auch das kooperative Zusammenspiel mit einem zweiten Mitspieler im Fokus.

Und so kommt es nicht von ungefähr, dass Lara Croft: Guardian of Light auch auf iPhone und iPad nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam im Koop-Modus gespielt werden kann. Die iOS-Version unterstützt dabei sowohl einen lokalen Multiplayer-Modus, als auch einen Mehrspieler-Modus über das Internet. Ihr könnt euch dabei selbst entscheiden, ob ihr das Abenteuer im Alleingang oder gemeinsam bestreitet.

Auch bei der Steuerung habt ihr die Qual der Wahl. Nach dem 3,6 GB großen Download könnt ihr das Spiel entweder mit einer Touch-Steuerung oder einem Gamepad absolvieren. Es dürfte aber kein großes Geheimnis sein, dass das Spielerlebnis mit einem Controller deutlich angenehmer ausfällt.

Lara Croft: Guardian of Light bietet fünf bis sechs Stunden Spielspaß

In Guardian of Light kämpft, greift und schwingt sich Lara Croft mit oder ohne Begleitung durch den dichten mexikanischen Dschungel in einem isometrischen Abenteuer, das die Tomb Raider-Merkmale Abenteuer und Rätsellösung mit rasanten Kämpfen und Jump’n’Run kombiniert. Lara muss mit Fallen gespickte Tempel erforschen, giftige Sümpfe durchqueren und untote Horden besiegen. Sie muss die bösen Pläne von Xolotl, dem Gott des Todes und des Unglücks, aufhalten, bevor er die Welt in ewige Dunkelheit stürzt. Die Geschichte ist dabei nicht unbedingt ein Highlight, die Mischung aus Puzzle und Action dagegen schon.

Preislich ist Lara Croft: Guardian of Light eine faire Geschichte. Der Download aus dem App Store kostet 8,99 Euro und es gibt keine zusätzlichen In-App-Käufe. Das ist bei einer Spielzeit von rund fünf bis sechs Stunden absolut in Ordnung. Verlängern kann man die Spielzeit mit zusätzlichen Herausforderungen, die in den einzelnen Leveln gestellt werden. Eine deutsche Lokalisierung ist natürlich ebenso vorhanden.