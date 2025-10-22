Ohne großes Brimborium verkauft Apple ab heute das brandneue iPad Pro, MacBook Pro und Vision Pro, die allesamt mit dem neuen M5-Chip ausgestattet sind. Vorab sind die ersten Testberichte schon online, sodass du dich informieren kannst, ob sich ein Upgrade lohnt.

iPad Pro mit M5-Chip: Wieder etwas schneller

Ich habe ein iPad Pro mit M1-Chip aus dem Jahr 2021 und bisher keinen Grund gesehen, warum ich ein Upgrade machen sollte. Natürlich ist der neue M5-Chip verlockend und sorgt abermals dafür, dass das iPad schneller läuft, doch für alltägliche Aufgaben ist solch ein Performance-Boost nicht notwendig. Ich kann nachvollziehen, dass man ein Upgrade von einem mehr als vier Jahre alten iPad durchführt, allerdings ist das meiner Meinung nach nur notwendig, wenn man wirklich professionelle Aufgaben damit bewältigen will.

Apple 11" iPad Pro M5, 256 GB: Ultra Retina XDR Display, 12 MP Querformat... PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ – Das iPad Pro mit M5 Chip bringt dir unglaubliche Geschwindigkeit und leistungsstarke On‑Device KI für alle deine...

IPADOS – Nutze Pro Apps und erledige mehr dank iPadOS 26 mit Liquid Glass Design und Fähigkeiten, die alles verändern. Das intuitive und flexible...

MacBook Pro mit M5-Chip: In der Basis schon ziemlich gut

Das MacBook Pro ist und bleibt ein MacBook Pro. Der M5-Chip schiebt das MacBook noch einmal an, aber grundsätzlich bleibt alles beim Alten. Derzeit ist nur das Basismodell mit M5-Chip im Verkauf, die High-End-Modelle folgen erst nächstes Jahr. Wenn du das MacBook Pro nicht herausfordern willst und ohnehin „einfache“ Aufgaben erledigst, dann ist das M5 MacBook Pro eine gute Wahl.

Seit 2021 setze ich auf das MacBook Pro mit M1 Pro und auch hier muss ich sagen: Ich brauche kein Upgrade, obwohl ich auch Videos schneide und bearbeite. Für meinen Alltag ist das MacBook Pro mit M1 Pro mehr als ausreichend, allerdings merke ich nach knapp vier Jahren, dass der Akku schwächer wird. Statt ein neues MacBook zu kaufen, werde ich demnächst ein paar Euro in einen Akkutausch investieren.

An meinem Beispiel zeigt sich, dass ein Upgrade in der aktuellen Zeit gut durchdacht sein sollte. Apple fertigt Produkte, die ohne Probleme mehrere Jahre funktionieren – vor allem im Office-Alltag, der ohnehin keine Ultra-Performance voraussetzt.

Davon abgesehen bekommst du mit dem M5 MacBook Pro abermals ein tolles Gerät, das dich lange begleiten kann. Besonders krass ist der Umstieg, wenn du noch ein MacBook mit Intel-Chip im Einsatz hast.

Apple MacBook Pro 14,2" Laptop mit M5 Chip mit 10-Core CPU und 10-Core GPU:... MIT DER POWER DES M5 – Das 14" MacBook Pro mit M5 bringt dir unglaubliche Geschwindigkeit und leistungsstarke On Device KI für alle deine...

SCHNELLER ALS SCHNELLER – Neben einer schnelleren CPU und einem gemeinsamen Arbeitsspeicher hat der M5 eine leistungsstärkere GPU mit einem Neural...

Apple Vision Pro mit M5: Das wohl größte Upgrade

Ich habe zwar schon einmal durch eine Vision Pro geschaut und war begeistert, wie gut das alles funktioniert, doch für meinen Alltag ist die Vision Pro einfach nicht gemacht. Dennoch gibt es bei Apples AR/VR-Headset den größten Sprung, denn die Vision Pro stellt vom M2 auf den M5-Chip um. Die ersten Testberichte bescheinigen eine bessere und flüssigere Performance, zudem wird das neue Dual Knit Band gelobt, das das Gewicht der Brille auf dem Kopf deutlich besser verteilt.

Auch wenn Apple die Vision Pro etwas günstiger gemacht hat, muss man sich den Kauf sehr gut überlegen. Es ist dringend angeraten, eine Demo im Apple Store zu besuchen, um herauszufinden, ob die Vision Pro ein Produkt ist, das man in seinen Alltag integrieren kann.