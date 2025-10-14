Diese Powerbank nehme ich gerne mit auf Reisen

Wenn ich unterwegs bin, sei es mit der Bahn oder mit dem Flugzeug, verlasse ich mich lieber auf meine Powerbank als auf die mögliche Verfügbarkeit von Steckdosen. Als kompakten Begleiter habe ich die Ugreen MagFlow Powerbank (Amazon-Link) auserkoren, die mit Qi2 25 Watt die neueste Technologie integriert und gleichzeitig noch ein USB-C-Kabel an Bord hat.

Die handliche Powerbank ist 11 Zentimeter lang, 7 Zentimeter breit und 2,1 Zentimeter hoch – das Gewicht liegt bei 254 Gramm. In diesen Formfaktor hat Ugreen einen 10.000 mAh starken Akku integriert, der bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen kann.

Mit Qi2 25 Watt geht es richtig flott

Besonders komfortabel finde ich die kabellose Lademöglichkeit, indem man die Powerbank einfach magnetisch mit Qi2 auf den Rücken des iPhones heftet. Da Ugreen auf Qi2 mit 25 Watt setzt, kannst du dein iPhone innerhalb von 30 Minuten auf circa 50 Prozent aufladen. Mich stört allerdings das integrierte USB-C-Kabel, das nicht in der Powerbank verschwindet, sondern immer als Schlaufe am Gerät baumelt. Hält die Powerbank magnetisch am iPhone, baumelt die Schlaufe links unten, wo sie zumindest für Rechtshänder nicht unbedingt störend ist – ein einziehbares Kabel wäre aber die schönere Lösung.

Bleiben wir beim Kabel: Die 22 Zentimeter lange Strippe kannst du einfach herausziehen und so das iPhone sogar noch schneller aufladen, da das Kabel 30 Watt Leistung bereitstellt. Wer möchte, kann auch zwei Geräte gleichzeitig aufladen, wobei du sogar drei Geräte laden kannst, da ein weiterer USB-C-Anschluss bereitsteht.

Leistungseinbruch bei mehreren Geräten

Es ist aber wichtig zu wissen, dass es die volle Power nur gibt, wenn du ein einzelnes Gerät lädst. Sobald du mehrere Geräte mit Strom versorgst, nimmt die Leistung rapide ab: Für die Kabelverbindung und USB-C gibt es maximal je 7,5 Watt. Via MagSafe reduziert sich die Leistung sogar auf magere 5 Watt.

5 Watt über MagSafe, das eigentlich mit Qi2 sogar bis zu 25 Watt liefern kann, ist im Dual- oder Triple-Lade-Modus wirklich ernüchternd. Daher mein Tipp: Wenn du dein iPhone oder andere Geräte zügig wieder einsatzbereit machen willst, lade immer nur ein einziges Gerät auf.

Optisch finde ich die Powerbank gelungen, jedoch gibt es keine Farbauswahl. Hellblau ist die einzige Farbversion. Mit der Verarbeitung und der Haptik bin ich sehr zufrieden, unter anderem ist die MagSafe-Seite mit Silikon überzogen, sodass das iPhone nicht in Kontakt mit scharfen Materialien kommt.

Das kleine Display an der Seite zeigt nicht nur die restliche Kapazität an, sondern auch die gerade aktiven Ladevorgänge – aber nur vereinfacht. Ein kleiner Blitz visualisiert, dass schnelles Laden aktiv ist, das kleine Blitz-Symbol mit „Wellen“ zeigt an, dass das kabellose Laden aktiv ist. Ich ziehe eine Prozentanzeige immer einer LED-Statusanzeige vor, denn bei der LED-Anzeige kann man nur grob schätzen, während die Zahlen genaue Restwerte anzeigen.

Mein Fazit zur Ugreen MagFlow Powerbank

Dass Ugreen auf Qi2 mit 25 Watt setzt, ist natürlich lobenswert, allerdings gibt es die maximale Leistung nur dann, wenn maximal ein Gerät geladen wird. Insgesamt lassen sich drei Geräte aufladen – dann aber mit deutlichem Leistungseinbruch. Da ein USB-C-Kabel integriert ist, gibt es keinen Kabelsalat und du musst keine zusätzliche Strippe mitnehmen. Beim kabellosen Laden baumelt das Kabel aber immer frei herum, da es als Schlaufe immer sichtbar ist. Die Handhabung ist einfach, die Optik schön und das kleine Display nützlich.

Preis und Verfügbarkeit

Die 10.000 mAh starke Ugreen MagFlow Powerbank kostet 69,99 Euro statt 89,99 Euro. Wenn es etwas mehr sein darf, gibt es die doppelt so starke Powerbank mit 20.000 mAh für 95,99 Euro statt 119,99 Euro.

Angebot UGREEN MagFlow Magnetische Powerbank 10000mAh 25W,ultraschnelle Qi2 25W Magsafe... Ultraschnelles 25W MagSafe Charging: Blitzschnelles 25W Wireless Charging mit Qi2.2-Zertifizierung und präziser Magnetausrichtung. Lädt Ihr iPhone...

Integriertes 30W Zweiwege-Schnellladekabel: All-in-One 30W PD-DuoLadeystem – Das robuste, integrierte USB-C-Kabel ersetzt herkömmliche Kabel und...

UGREEN MagFlow Magnetische Powerbank 20000mAh 25W, ultraschnelle Qi2 25W Magsafe... Ultraschnelles 25W MagSafe Charging: Blitzschnelles 25W Wireless Charging mit Qi2.2-Zertifizierung und präziser Magnetausrichtung. Lädt Ihr iPhone...

Integriertes 30W Zweiwege-Schnellladekabel: All-in-One 30W PD-DuoLadeystem – Das robuste, integrierte USB-C-Kabel ersetzt herkömmliche Kabel und...