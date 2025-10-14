Roborock Qrevo Curv 2 Flow: Neues Modell mit Wischwalze

Die Entwicklung der Saug- und Wischroboter schreitet weiter voran. Nachdem zunächst einige wenige Hersteller auf rotierende Wischwalzen gesetzt hatten, wurde diese Technologie 2025 auch von Mova und Dreame in die jeweiligen Top-Modelle integriert. Mit Erfolg, denn die Wischleistung ist noch einmal deutlich besser geworden. Jetzt will auch Roborock mitmischen.

Nachdem auf der IFA in Berlin bereits ein Prototyp mit Wischwalze an der Wand hing, gibt es nun das erste fertige Produkt. Wie unsere Kollegen von Smarthome-Assistent entdeckt haben, bietet Roborock in China den neuen Roborock Qrevo Curv 2 Flow an. Dieser neue Saug- und Wischroboter ist als erstes Modell des Herstellers mit einer rotierenden Wischwalze ausgestattet. Roborock nennt diese Technologie SpiraFlow.

Die weiteren technischen Details des Roborock Qrevo Curv 2 Flow

Die ersten technischen Details sind natürlich auch schon bekannt. Wie Walze dreht sich mit 220 Umdrehungen pro Minute und einem Anpressdruck von 15 Newton. Während der Fahrt wird die Wischwalze automatisch mit frischem Wasser gereinigt und das dreckige Wasser in einen Tank abgepumpt. Wenn Teppiche überfahren werden, deckt der Roborock Qrevo Curv 2 Flow die Wischwalze ab. Das alles kennen wir so auch von anderen Herstellern.

Zudem ist der Roborock Qrevo Curv 2 Flow mit zwei Seitenbürsten ausgestattet, eine davon ist ausfahrbar und reicht bis in Ecken. Ansonsten sehen wir ziemlich viele durchschnittliche Werte, etwa die maximale Saugleistung von 20.000 Pascal. Auch die Höhe des Roboters ist nur durchschnittlich. Es sind 11,9 Zentimeter aufgrund eines nicht einfahrbaren Laserturms.

Wann genau der neue Roborock Roboter mit Wischwalze in Deutschland auf den Markt kommt und mit welchem Preis er sich in das Sortiment einsortiert, das ist bisher noch ungewiss. Eines zeigt sich aber ganz klar: Immer mehr Hersteller setzen für ihre Roboter mittlerweile auf eine Wischwalze.