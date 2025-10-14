Gestern Abend hat Apple den Streaming-Start für „F1 The Movie“ für den 12. Dezember bekanntgegeben und hat im Nebensatz erwähnt, dass Apple TV+ plötzlich zu Apple TV wird. Am Ende der Pressemitteilung steht ein unscheinbarer, aber entscheidender Satz:

„Apple TV+ heißt jetzt einfach Apple TV und hat eine neue, lebendige Identität.“

Aktuell ist die Website von Apple allerdings noch nicht angepasst, sodass unklar ist, wie genau diese „neue Identität“ aussehen soll. Lediglich ein neues Logo ist schon aufgetaucht, dass ein paar Farbverläufe zeigt. Das Branding in der Apple TV-App und auf den Geräten selbst bleibt vorerst unverändert. Immerhin wird der Streaming-Dienst in der offiziellen Beschreibung bereits unter seinem neuen Namen geführt.

Dort heißt es:

„Apple TV ist in über 100 Ländern und Regionen über die Apple TV App auf über 1 Milliarde Bildschirmen verfügbar – darunter iPhone, iPad, Apple TV, Apple Vision Pro, Mac, beliebte Smart-TVs von Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL und anderen, Roku- und Amazon Fire TV-Geräte, Chromecast mit Google TV, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie unter tv.apple.com.“

Namensänderung sorgt für Verwirrung

Die Umbenennung sorgt bei vielen Beobachtern für Stirnrunzeln. Schließlich verkauft Apple seine Set-Top-Box weiterhin unter dem Namen Apple TV und bietet zudem die Apple TV-App auf nahezu allen Plattformen an – als zentrale Anlaufstelle für Inhalte von Apple TV+ und anderen Anbietern.

Mit der neuen Bezeichnung tragen also jetzt Hardware, App und Streaming-Dienst denselben Namen, was bei weniger versierten Nutzerinnen und Nutzern schnell zu Missverständnissen führen könnte.

Wann präsentiert Apple das neue Apple TV?

Warum Apple sich für diesen Schritt entschieden hat, bleibt unklar. Möglich ist, dass das Unternehmen das gesamte TV- und Streaming-Erlebnis stärker unter einer Marke bündeln möchte oder einfach auf einen einheitlicheren Auftritt setzt, ähnlich wie bei „Apple Music“ oder „Apple News“.

Fest steht: Mit dem neuen Namen verabschiedet sich Apple von dem „Plus“, das jahrelang für Premium-Inhalte aus Cupertino stand, und macht den Weg frei für eine etwas einfachere, aber auch verwirrendere Markenstruktur.