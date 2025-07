Mova Z60 Ultra Roller Complete: Der neue Maßstab für die Bodenreinigung?

Erst Dreame, jetzt Mova: Die Wischwalze ist im Trend. Der neue Mova Z60 Ultra Roller Complete will alles – und vor allem besser sein als die Doppel-Mopp-Flaggschiffe, die bisher den Markt dominieren. Ganz gleich ob Saugleistung, Teppichsicherheit, Treppenerkennung oder Kantenreinigung: Der Z60 will in jedem Bereich die Nase vorn haben.

Um die bisherige Lücke zwischen Rollenwischern und Doppel-Pad-Systemen endgültig zu schließen, setzt Mova auf sechs technische Highlights.

Wischwalze mit Frischwasser und Teppichschutz

Der neue HydroForce-Wischer gibt kontinuierlich Frischwasser auf die Mikrofaser-Wischwalze und saugt gleichzeitig Schmutzwasser ab. AutoShield erkennt zudem Teppiche und hebt den Wischer um 14 Millimeter an – und gleichzeitig wird die feuchte Zone mit einer physischen Schutzblende versiegelt.

Zwei Tanks, zwei Reinigungsmodi

Zwei getrennte Tanks ermöglichen die Nutzung einer enzymatischen Lösung gegen Haustiergerüche oder einfach eines normalen Reinigungsmittels. Per App kann man die Mischverhältnisse anpassen.

Starke 28.000 Pa Saugkraft

Mit satten 28.000 Pascal übertrifft der Z60 Ultra alle bisherigen Haushaltsroboter. Die neue TroboWave DuoBrush mit Gummiborsten nimmt zuverlässig 99,99 Prozent der Haare auf, ebenso wird ein Verheddern verhindert.

Mova Z60 Ultra Roller Complete kann den Laser-Turm einfahren

Der LiDAR-Turm des Roboters ist versenkbar – dadurch schrumpft die Bauhöhe auf nur 96 Millimeter, perfekt für die Reinigung unter Betten, Sofas und Schränken. Auf offenen Flächen fährt der Turm aus und sorgt mit 360-Grad-Kartierung für eine zuverlässige Navigation.

Bis zu 8 Zentimeter hohe Hindernisse? Kein Problem!

Mit dem neuen LiftPro-Chassis gleitet der Roboter locker über Schwellen und Teppiche bis 2 Zentimeter. Und wenn es höher wird, kommt StepMaster 2.0 zum Einsatz: Ausklappbare „Roboterbeine“ helfen sogar Hindernisse bis 8 Zentimeter Höhe zu überwinden.

Randnahe Reinigung mit dem MaxiReach-System

Die Seitenbürsten und der Wischer ragen über das Gehäuse hinaus, sodass jede Ecke und jeder Wandabschluss erreicht wird. Und das fließende Wasser sorgt dafür, dass auch dort gereinigt wird, wo andere Modelle den Schmutz meist nur verschmieren.

Verfügbarkeit und Preis

Der Mova Z60 Ultra Roller Complete erscheint weltweit im August 2025. Einen offiziellen Preis gibt es noch nicht, aber das Unternehmen verspricht: „Er wird im Bereich aktueller Premium-Doppel-Pad-Modelle liegen – nicht darüber.“