Apple Arcade: Crossover-Events in SpongeBob Schwammkopf-Spiel

Wer Apples Gaming-Abo Apple Arcade nutzt und dort auch die Spiele SpongeBob Schwammkopf, Snake.io+ oder Crossy Road Castle nutzt, kann in diesem Monat einige Crossover-Events erleben. Diese sind exklusiv bei Apple Arcade verfügbar.

Charaktere und Schauplätze aus der Kultserie SpongeBob Schwammkopf erscheinen in zeitlich begrenzten Events in den beiden beliebten Spielen des Services. Fans des saugfähigen, gelben, porösen Kumpels können sich außerdem auf einen brandneuen Endlosmodus in SpongeBob: Patty Pursuit freuen, in dem sie ihre Fähigkeiten in immer schwieriger werdenden Levels unter Beweis stellen müssen.

In Snake.io+, dem beliebten Battle Royale-Spiel, kann man sich unter Wasser schlängelnd seinen Weg bahnen, um dabei eine Reihe von Missionen zu erfüllen und vier einzigartige Skins freizuschalten, die von SpongeBob, Patrick, Sandy und Plankton inspiriert sind. Dieses zeitlich begrenzte Event ist ab sofort verfügbar und endet am 25. August.

Crossy Road Castle, das beliebte Koop-Jump-’n’-Run-Partyspiel, veröffentlicht ein unterhaltsames Update, in dem man als SpongeBob, Patrick, Thaddäus oder Sandy durch 40 Levels im Stil von Bikini Bottom rasend Krabbenburger sammeln, und Quallen ausweichen muss. Das Event Krabby Patty Kollectathon startet am 21. Juli, gefolgt von Jellyfish Jam, das vom 4. bis 17. August stattfindet.

Ab heute kann man in SpongeBob: Patty Pursuit in einen brandneuen Endlosmodus eintauchen, einem Side-Scrolling-Actionspiel, in dem SpongeBob durch farbenfrohe und dynamische Levels springt, hüpft, rutscht und dabei fliegende Tritte ausführt. Mit dem Update können Spieler und Spielerinnen ihre Fähigkeiten in immer schwieriger werdenden Levels ohne Checkpoints und ohne zusätzliche Leben unter Beweis stellen, um herauszufinden, wer es an die Spitze der Bestenliste schafft.

Die hier vorgestellten Crossover-Events folgen auf besondere Auftritte von Bluey in Fruit Ninja Classic+ und dem Bär Paddington in Crayola Gestalten und Spielen+ bei Apple Arcade, die jeweils noch bis zum 19. September bzw. 26. August dieses Jahres auf der Spiele-Plattform zu finden sind.

Bei Apple Arcade gibt es aktuell mehr als 200 Spiele zusammen mit exklusiven Events. Um den Abodienst verwenden zu können, ist ein monatliches Abonnement zum Preis von 6,99 Euro erforderlich, zuvor kann der Dienst einen Monat lang kostenlos getestet werden. Wer ein neues iPhone, iPad, Apple TV oder Mac-Modell kauft, erhält Apple Arcade zudem drei Monate lang kostenlos.