Am 9. September findet die nächste iPhone-Keynote statt, bei der auch das langersehnte iPhone Ultra erwartet wird. Apples erstes faltbares iPhone soll dabei ein echtes Highlight sein. Gerüchten zufolge im Buch-Design und mit einem Startpreis von über 2.500 Euro.
Basierend auf durchgesickerten Informationen hat der Designer Gunhoo Lee ein Konzept-Video erstellt, das auch direkt von Apple hätte stammen können.
Das Video soll einen realistischen Eindruck vermitteln, wie das iPhone Ultra im Alltag genutzt werden kann. Es zeigt das 7,8-Zoll-Innendisplay, die Touch-ID-Authentifizierung, das mechanische Scharnier, das Dual-Akku-System und den A20-Chip. Die dargestellten Funktionen und Spezifikationen stimmen weitgehend mit den seit Monaten kursierenden Gerüchten überein.
Offizielle Informationen gibt Apple dann am Abend des 9. September preis.
Foto: fpt/Youtube.
Kommentare 6 Antworten
Sieht eher wie ein iPhone Ultra Max aus
Ich bin nach wie vor sehr skeptisch was faltbare Smartphones angeht! Während ich bei Modellen wie dem Galaxy Flip noch halbwegs einen Sinn sehe, erschließt mir der bei so großen wie dem iPhone Ultra eher weniger! Ja, Smartphones werden heutzutage zu mehr als nur zum Telefonieren genutzt (Gaming etc.), aber mit dem iPad als direkte Konkurrenz, auf dem Dinge wie gaming und working mMn sehr viel besser funktionieren, räum ich dem iPhone Ultra nich viele Chancen ein. Maximal als Lifestyleprodukt…
Aber wie immer lass ich mich sehr gerne eines besseren belehren 😉
Es lässt sich jedenfalls leichter mitnehmen als ein iPad. 😉😀
Die ernsthaft unterwegs oder auf der Couch Gaming betreiben wollen haben andere Geräte, Steamdeck, ROG Ally, ROG Xbox Ally, PlayStation Portable, Switch 1/2.
Ich für mich sehe bei den faltbaren Smartphones auch keinen Sinn, benötige Unterwegs aber auch kein iPad um in ÖPNV oder so dann mir was zu Streamen. Betrachte es aber auch rein aus der Consumersicht und nicht aus der Sicht wie es jemand im Beruflichen Alltag eventuell durchaus sehr gut nutzen kann
Meine Frau würde es wohl begrüßen, wenn sich die „herkömmliche“ Größe durch zusammenklappen reduzieren ließe, damit es besser in die Handtasche passt. 😉😀
Die gängigen Handtaschen können doch eigentlich auch als Einkaufstasche durchgehen, da passen auch 24″ Monitore noch problemlos rein 🤣