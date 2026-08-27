Am 9. September findet die nächste iPhone-Keynote statt, bei der auch das langersehnte iPhone Ultra erwartet wird. Apples erstes faltbares iPhone soll dabei ein echtes Highlight sein. Gerüchten zufolge im Buch-Design und mit einem Startpreis von über 2.500 Euro.

Basierend auf durchgesickerten Informationen hat der Designer Gunhoo Lee ein Konzept-Video erstellt, das auch direkt von Apple hätte stammen können.

Das Video soll einen realistischen Eindruck vermitteln, wie das iPhone Ultra im Alltag genutzt werden kann. Es zeigt das 7,8-Zoll-Innendisplay, die Touch-ID-Authentifizierung, das mechanische Scharnier, das Dual-Akku-System und den A20-Chip. Die dargestellten Funktionen und Spezifikationen stimmen weitgehend mit den seit Monaten kursierenden Gerüchten überein.

Offizielle Informationen gibt Apple dann am Abend des 9. September preis.

Foto: fpt/Youtube.