Wie korrekt von Mark Gurman vorhergesagt, hat Apple gestern neue Modelle des Mac mini und des Mac Studio vorgestellt. Der Fokus liegt auf den neuen Chips, denn erstmals kommt der M6 zum Einsatz, wobei der M5 Pro, M5 Max als auch M5 Ultra als Premium-Chips noch einmal deutlich mehr Power bieten.

Im Zuge der letzten Preiserhöhung sind auch Mac mini und Mac Studio teurer geworden. Während der Mac mini in der Basisausstattung damals für 699 Euro angeboten wurde, knackt das neue Einstiegsmodell jetzt die 1.000-Euro-Marke, denn der Startpreis liegt bei 1.049 Euro. Das sind 350 Euro mehr, also ein Aufschlag von 50 Prozent! Immerhin: Statt des M4 kommt jetzt der M6 zum Einsatz.

Wer sich für den Mac mini mit M5 Pro entscheidet, muss fortan mindestens 1.999 Euro statt 1.699 Euro auf den Tisch legen. Neu ist der M5-Pro-Chip, gleichgeblieben ist die Ausstattung mit 24 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD.

Apple begründet den Preisaufschlag weiterhin mit gestiegenen Chip-Kosten. Fraglich bleibt, ob die Preise nach der Krise wieder fallen. Ich vermute, dass Apple auch dann die Preise konstant hochhalten wird, da sich die Kundschaft daran gewöhnt hat.

Mac mini: Die neuen Preise im Überblick

Mac mini mit M6, 16 GB RAM, 256 GB SSD: 699 → 1.049 Euro

Mac mini mit M6, 16 GB RAM, 512 GB SSD: 1.119 → 1.269 Euro

Mac mini mit M5 Pro, 24 GB RAM, 512 GB SSD: 1.699 → 1.999 Euro

Mac Studio startet weiterhin bei 2.999 Euro

Der deutlich teurere Mac Studio bleibt zumindest in der Basisversion gleich, denn der Einstiegspreis liegt weiterhin bei 2.999 Euro. Statt M4 Max kommt jetzt der M5 Max zum Einsatz, außerdem arbeitet die CPU mit 18 statt 14 Kernen. Wer jedoch zum Mac Studio mit M5 Ultra greift, muss mehr bezahlen, denn der Einstiegspreis liegt jetzt bei 6.599 Euro statt zuvor 6.299 Euro. Dafür gibt es zwei CPU- und vier GPU-Kerne dazu, allerdings bleibt es bei 96 GB RAM und 1 TB SSD.

Mac Studio: Die neuen Preise

Mac Studio mit M5 Max, 36 GB RAM, 512 GB SSD: 2.999 Euro (kein Aufpreis!)

Mac Studio mit M5 Ultra, 96 GB RAM, 1 TB SSD: 6.299 → 6.599 Euro

Davon abgesehen sind sowohl RAM- als auch SSD-Upgrades ziemlich teuer, sodass der beste Mac Studio mit M5 Ultra, 36-Core-CPU, 80-Core-GPU, 256 GB RAM und 16 TB SSD sagenhafte 20.679 Euro kostet.