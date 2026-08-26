Ein iPad mini 7

OLED statt LCD: Das iPad mini bekommt wohl ein großes Display-Upgrade

Vier Verbesserungen für Apples kleinstes iPad

Mel1 Kommentar zu OLED statt LCD: Das iPad mini bekommt wohl ein großes Display-Upgrade

Apple soll laut Bloomberg-Experte Mark Gurman bereits bis Ende Oktober dieses Jahres ein neues iPad mini vorstellen. Die größte Neuerung dürfte dabei das Display sein: Erstmals soll Apples kompaktes Tablet auf OLED-Technik setzen. Nach dem iPad Pro wäre das iPad mini damit das nächste Modell der Reihe, das von den Vorteilen der selbstleuchtenden Pixel profitiert, darunter kräftigere Farben, höherer Kontrast und echtes Schwarz.

Beim kommenden iPad mini zeichnen sich gleich mehrere Upgrades ab. Neben dem OLED-Display soll Apple ein neuartiges Lautsprechersystem und eine verbesserte Wasserfestigkeit integrieren. Auch beim Prozessor steht ein Wechsel an: Im Gespräch sind ein A19 Pro oder sogar ein A20. Damit würde das Mini einen deutlichen Leistungssprung gegenüber dem aktuellen A17 Pro machen.


Das derzeitige iPad mini (https://www.apple.com/de/ipad-mini/) wurde bereits im Oktober 2024 vorgestellt und besitzt ein 8,3-Zoll-Liquid-Retina-Display mit LCD-Technik und einer Auflösung von 2.266 × 1.488 Pixeln. Im Inneren arbeitet Apples A17 Pro, dazu kommen USB-C, Unterstützung für den Apple Pencil Pro und Apple Intelligence. Das kompakte Tablet misst rund 19,5 × 13,5 Zentimeter, steht in den vier Farbvarianten Blau, Violett, Polarstern und Space Grau zur Verfügung, und wiegt in der WiFi-Version nur 293 Gramm.

OLED könnte den Preis nach oben treiben

iPad mini 7
Welches Display bekommt das iPad mini 8?

Der Wechsel auf OLED dürfte allerdings nicht ohne Folgen für den Preis bleiben. OLED-Panel sind in der Herstellung in der Regel teurer als LCDs, weshalb Apple den Einstiegspreis des iPad mini anheben könnte. Noch ist unklar, ob Apple gleichzeitig bei Speicher, Ausstattung oder anderen Komponenten Veränderungen plant. Auch konkrete technische Daten des neuen Displays sind bislang nicht bekannt.

Gurmans aktuelle Einschätzung nennt „bis Ende Oktober“ dieses Jahres als möglichen Zeitraum für die Markteinführung. Damit könnte Apple das neue iPad mini bereits in wenigen Wochen präsentieren. Welche Variante des Chips tatsächlich zum Einsatz kommt und wie genau Apple das neue Lautsprechersystem sowie die verbesserte Wasserfestigkeit umsetzt, dürfte sich erst mit der offiziellen Vorstellung zeigen. Das aktuelle iPad mini ist ab 679 Euro mit 128 GB Speicherplatz bei Apple erhältlich, bei Amazon kostet die gleiche Variante derzeit 609 Euro.

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Mel
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Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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