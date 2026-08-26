Erste Hinweise deuten darauf hin, dass Apples digitale Autoschlüssel-Funktion demnächst auch mit Fahrzeugen von Xiaomi Auto zusammenarbeiten wird. Entdeckt wurden entsprechende Code-Spuren von MacRumors, die sich tief im Innenleben der Wallet-App versteckt hatten.

Konkret handelt es sich um Veränderungen im Backend-Code, die auf eine baldige Freischaltung der Funktion hindeuten. Bereits im Juli war ähnlicher Code in der dritten Entwickler-Vorabversion von iOS 27 aufgetaucht, sodass sich die aktuellen Funde eher als Bestätigung denn als komplette Überraschung einordnen lassen.

Der chinesische Konzern hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend auf Elektrofahrzeuge verlegt, allen voran mit der Limousine SU7 sowie dem SUV YU7, mit denen Xiaomi mittlerweile ernsthaft im EV-Segment mitmischt. Eine Anbindung an Apples Wallet-Ökosystem wäre somit eine der ersten offiziellen Berührungspunkte zwischen den beiden Unternehmen – trotz der Konkurrenzsituation auf dem Handymarkt.

Wie das digitale Schlüsselsystem eigentlich funktioniert

Doch was genau steckt hinter der Funktion, die im Englischen schlicht „Car Key“ heißt? Im Grunde verwandelt sie ein iPhone oder eine Apple Watch mit NFC-Chip in einen vollwertigen Autoschlüssel. Die eigentliche Schlüsseldatei liegt dabei digital in der Wallet-App, und zum Entriegeln reicht es, das Gerät einfach in die Nähe des NFC-Sensors am Fahrzeug zu halten.

Welche Funktionen im Detail zur Verfügung stehen, hängt letztlich vom jeweiligen Autohersteller ab. Grundsätzlich lassen sich damit aber mindestens die Kernaufgaben eines physischen Schlüssels abbilden: auf, zu und den Motor starten. Wer noch mehr will, bekommt bei manchen Herstellern zusätzliche Komfortfunktionen, die über das reine Auf- und Zusperren hinausgehen.

Car Key gibt es schon seit 2022

Bereits 2022 brachte der Konzern die Funktion auf den Markt, und seitdem haben sich schon einige namhafte Hersteller angeschlossen: darunter BMW, Rivian, Kia und Hyundai. Wer wissen möchte, welche Modelle aktuell bereits kompatibel sind, findet auf Apples eigener Webseite zur CarKey-Modellübersicht eine entsprechend gepflegte Liste.