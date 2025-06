Flaches Anker Nano Ladegerät bereits 20 Prozent günstiger

Leider habe ich es bisher noch nicht geschafft, das neue Anker Nano 6-Port Ladegerät für euch auszuprobieren. Ein Testgerät habe ich bereits erhalten und auch schon ausgepackt, aber noch nicht in Betrieb genommen. Der Plan ist, es unter die Theke unserer Küche zu kleben, um dort einfach Kabel zum Laden anstecken zu können.

Genau dort hatte ich auch schon den Vorgänger mit vier Ports im Einsatz. Überrascht hat mich das sehr hohe Gewicht des neuen Modells, vermutlich ist deutlich mehr Metall zur Wärmeableitung eingebaut. Immerhin war die maximale Leistung des Vorgängers nur halb so hoch.

Das neue Anker Nano Ladegerät mit sechs Ports kann ein einzelnes Gerät mit USB-C mit bis zu 100 Watt laden – dazu verwendet ihr den Anschluss ganz links. Sind die beiden linken USB-C-Ports gleichzeitig im Einsatz, werden jeweils 65 Watt geliefert, was dann auch die maximale Leistung des Geräts ist.

Anker Nano Ladegerät ist nur 1,9 Zentimeter dick

Zusätzlich zu den vier USB-C-Ports an der Front verfügt der nur 1,9 Zentimeter hohe Charger von Anker über zwei USB-A-Anschlüsse an der rechten Seite, so dass man auch mal ein älteres Gerät problemlos anschließen kann.

Für mich nicht ganz so interessant, das kann bei euch aber anders aussehen: Im Lieferumfang ist eine Tasche enthalten, in der ihr Ladegerät und Netzteil für Reisen verstauen könnt. So könnt ihr auch in der Ferienwohnung alle eure Geräte an einer Steckdose aufladen.

Regulär kostet das neue Anker Nano 6-Port Ladegerät 59,99 Euro. Im Online-Shop von Anker könnt ihr mit dem Gutscheincode NANOPOWER aber bereits 20 Prozent sparen und zahlt am Ende nur 48 Euro (zum Shop). Der Versand zu euch nach Hause ist kostenlos.

Ich werde das Ladegerät am Wochenende in Betrieb nehmen, zusammen mit einem kleinen USB-C-Ladepuck für die Apple Watch. Wenn mir die ganze Sache gelingt, werde ich mich demnächst noch einmal mit einem ausführlichen Artikel bei euch melden.