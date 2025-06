SnipNotes: Version 6.0 erfüllt Nutzerwünsche

Die für macOS, iOS und watchOS verfügbare Notizen-App SnipNotes (App-Store-Link) haben wir euch vor zwei Jahren zuletzt vorgestellt. Nun hat die Indie-Anwendung aus deutscher Entwicklung ein Update auf Version 6.0 bekommen, das der App neue Funktionen beschert, die den Wünschen der Nutzer Rechnung tragen.

Das ist neu in Version 6

Ab sofort könnt ihr eure Notizen um Dateianhänge verschiedener Typen ergänzen, etwa PDFs, Textdateien und Videos. Das Anhängen funktioniert ganz einfach per Drag & Drop, Zwischenablage, Teilen-Menü oder der integrierten „Dateiauswahl“. Zeichnungen: Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, auf dem iPhone und iPad visuell Notizen anzufügen. Ihr könnt also Ideen skizzieren, Diagramme zeichnen oder Notizen mit dem Finger oder dem Apple Pencil erstellen. Zwar lässt sich diese Funktion auf dem Mac nicht nutzen, doch synchronisieren sich die Zeichnungen geräteübergreifend, sodass ihr die Zeichnungen auch auf dem Mac sehen könnt.

Vollversion per Einmalkauf, Bestandskunden können kostenpflichtig upgraden

SnipNotes lässt sich per Einmalkauf in der Vollversion nutzen. Bestandskunden, die auf Version 6.0 upgraden wollen, müssen das Update für einmalig 4,99 Euro in der App kaufen. Das Update ist dann für alle Geräte freigeschaltet. Wer die App in den letzten drei Monaten gekauft hat, erhält automatisch Zugriff auf die neuen Features.

Neukunden können die Vollversion für 11,99 Euro (iOS) bzw. 19,99 Euro (iOS + Mac) freischalten. Um SnipNotes 6 zu installieren, muss auf euren Geräten mindestens iOS 15 bzw. macOS 12 und/oder watchOS 8 laufen.