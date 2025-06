Sky Q: Update für Apple TV-App soll andauernde Probleme beseitigen

Wer Sky Q abonniert hat, kann den Bezahl-TV-Dienst auch über eine App auf dem Apple TV nutzen. Dort lief allerdings in den letzten Wochen nicht alles glatt: Nutzer und Nutzerinnen berichten immer wieder über Probleme, die die Anwendung auf Apples Set Top Box macht.

In der Regel können sich Betroffene für Feedback und Lösungsansätze auch an das Sky-Benutzerforum wenden. Dies ist allerdings derzeit auch komplett geschlossen. Die Begründung: Sky arbeite gerade an einem „Frühjahrsputz“. Angaben, wann die Community-Seiten wieder verfügbar sein werden, macht der Anbieter nicht.

Bereits in den letzten Wochen gab es von Nutzern und Nutzerinnen zahlreiche Beschwerden, und auch die Rezensionen im deutschen App Store für die Sky Q-App fürs Apple TV (App Store-Link) sind alles andere als positiv. User berichten dort, sie müssten die App jeden Tag neu installieren, um sie nach dem Ausschalten des Apple TVs nutzen zu können. „Ich schaue mein Programm, schalte ab, am nächsten Tag meldet sie sich nach dem Einschalten mit zwei Fehlermeldungen und man kann nichts abspielen“, schreibt eine betroffene Person.

Nun gibt es allerdings Hoffnung für User, die mit Problemen zu kämpfen haben: Sky hat ein frisches Update für die eigene Videostreaming-App für das Apple TV im App Store veröffentlicht. Die neue Version 25.2 vom 25. Juni 2025 soll „Fehlerkorrekturen und Stabilitätsverbesserungen für eine verbesserte App-Nutzung“ enthalten.

Die erfolgte Aktualisierung ist die erste seit mehr als zweieinhalb Jahren für die Sky Q-App auf dem Apple TV. Bereits vor rund drei Jahren gab es ein ähnliches gravierendes Problem, bei dem Nutzer und Nutzerinnen zwar Werbung und Trailer auf der Plattform ansehen, aber keine Filme und Serien abspielen konnten.

Auch damals erfolgte ein Update für die Apple TV-App von Sky Q nur nach Bekanntwerden der massiven Probleme, und das zudem mit einer größeren zeitlichen Verzögerung. Wie es scheint, liegt die Sky Q-App ansonsten brach, und der Anbieter liefert nur Aktualisierungen, wenn es massive Probleme und Beschwerden von der Kundschaft gibt.

Nutzt ihr die Sky Q-App auf dem Apple TV? Wenn ja, habt ihr das Update bereits installiert? Sind eure Probleme damit behoben? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.