YouTube schraubt am Design: Neuer Videoplayer startet

Als ich mir gestern Abend ein YouTube-Video angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass der Videoplayer anders aussieht. Sowohl im Web, auf Smartphones als auch auf Fernseher rollt YouTube seit dem 13. Oktober ein neues Design für den Videoplayer aus, das langsam bei allen ankommt. Das bringt das neue Design mit:

Der Player wurde komplett überarbeitet, und das merkt man sofort. Die Bedienelemente und Symbole wirken jetzt deutlich moderner und aufgeräumter, während sie gleichzeitig weniger vom eigentlichen Video verdecken. Dadurch entsteht insgesamt ein wesentlich klareres und immersiveres Seherlebnis, das besonders auf großen Displays richtig gut zur Geltung kommt. Verbesserte Such- und Doppeltipp-Funktion: Auch die Funktion zum Überspringen per Doppeltipp hat YouTube überarbeitet. Die Bewegung ist jetzt flüssiger gestaltet und fügt sich harmonischer ins laufende Video ein. Dadurch wirkt das gesamte Seherlebnis nicht nur moderner, sondern auch ruhiger und weniger unterbrechend.

Nahtloser Übergang: Wer YouTube auf dem Smartphone nutzt, wird außerdem schnell merken, dass sich das Wechseln zwischen Tabs nun deutlich angenehmer anfühlt. Dank neuer Bewegungsanimationen wirken die Übergänge fließender und natürlicher, was der gesamten App ein noch dynamischeres und gleichzeitig eleganteres Nutzungserlebnis verleiht.

Neue Möglichkeiten zur Interaktion und zum Speichern von Inhalten

Auch die Art, wie du mit Videos interagierst, ist neu. YouTube möchte Likes, Kommentare und das Speichern von Videos intuitiver und ausdrucksstärker machen.

Animierte Likes: Bei bestimmten Videos bekommt der Like-Button jetzt eine individuelle Animation. Liked man zum Beispiel ein Musikvideo, erscheint eine kleine Musiknote, während es bei Sportvideos passende visuelle Effekte gibt.

Modernes Speichern: Videos in „Später ansehen" oder in Wiedergabelisten zu speichern, geht jetzt nicht nur schneller, sondern sieht auch besser aus. Ein neues Design sorgt für mehr Übersicht und ein reibungsloses Nutzererlebnis.

Bessere Kommentare: Die Kommentarbereiche werden künftig in Threads organisiert. So kannst du Unterhaltungen einfacher verfolgen und direkt auf Antworten reagieren, ohne den Überblick zu verlieren.

Wie gefällt dir das neue Design?

Hast du das neue Design schon entdeckt? Oder siehts du noch das alte Layout? Wie findest du die aktuellen Änderungen?