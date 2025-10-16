Dyson PencilVac: Neuer Staubsauger startet für 599 Euro

Seit mehreren Jahrzehnten beschäftigt man sich bei Dyson mit dem Bau von Motoren, um Luft von A nach B zu bewegen. Angefangen hat man mit dem ersten beutellosen Staubsauger, mittlerweile gibt es auch Haartrockner und andere Styling-Geräte. Auch diese sind mit leistungsstarken Motoren ausgestattet. Für den neuen Dyson PencilVac hat sich Design genau so einen Mini-Antrieb geschnappt.

Herausgekommen ist ein Staubsauger in einem Design, das es so noch nicht gegeben hat. Die gesamte Technik, sogar der Staubbehälter, steckt in einem 116 Zentimeter langen Stab mit einem Durchmesser von nur 3,8 Zentimetern. Das Gewicht beträgt gerade einmal 1,8 Kilogramm, das ist etwa die Hälfte ausgewachsener Geräte.

Ab dem 22. Oktober ist der Dyson PencilVac auch in Deutschland erhältlich. Inklusive Fluffycones Bodendüse, Kombi-Fugendüse und magnetischer Ladestation kostet dieser besondere Staubsauger 599 Euro. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Dyson PencilVac 599 EUR jetzt bestellen

Wir konnten den Dyson PencilVac bereits antesten

Wir konnten den neuen Dyson PencilVac bereits auf einem Event in Berlin ausprobieren. Ich habe also noch nicht meine Wohnung damit saugen können, aber schon einmal einen ersten Eindruck bekommen. Und der war wirklich beeindruckend: Mit seinen insgesamt vier rotierenden, konisch geformten Bürsten gleitet der Staubsauger nur so über den Boden. Das habe ich so in der Form noch nicht erlebt. Selbst der im Vergleich altertümlich wirkende Dyson Omni-glide war nicht so dynamisch unterwegs.

Das Design und der Mini-Motor haben natürlich auch ihre Schwächen. Die Saugkraft beträgt gerade einmal 55 Airwatt. Das ist nichts im Vergleich zu vollwertigen Geräten, die auf teilweise über 300 Airwatt kommen. Klar ist auch: Ein Sofa oder einen Teppich saugt man mit dem Dyson PencilVac nicht ab.

Es ist ein Gerät für Hartböden. Möglicherweise ein Zusatz für einen Saugroboter, um mal eben schnell die Krümel unter dem Frühstückstisch zu sammeln oder die Treppenstufen zu saugen.

Steckt man die Kombibürste auf, kann man mit dem Stab durch die Zimmer laufen und Spinnweben oder Staub auf Möbeln eliminieren. Hier punktet der Dyson PencilVac natürlich mit seinem äußerst geringen Gewicht. Die Laufzeit von 30 Minuten sollte dabei ausreichend sein, länger am Stück habe ich jedenfalls schon lange nicht mehr gesaugt.

Weitere Eindrücke im Video

Für weitere Eindrücke schaut euch am besten das folgende Video-Review an. Dort gibt es auch die eine oder andere kleine Kritik, unter anderem rund um das Ladedock.