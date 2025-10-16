Meross bringt zwei neue Wandthermostate mit Matter

An einer Fußbodenheizung dreht man für gewöhnlich nicht ständig hin und her, ganz im Gegensatz zu klassischen Heizkörper-Thermostaten. In manchen Zimmern ist eine smarte Steuerung dennoch interessant. In unserem kleinen Badezimmer macht sich auch der kurzzeitige Einsatz der Fußbodenheizung schon bemerkbar. Zudem mag ich den Komfort, dass die Heizung einfach ein bis zwei Grad niedriger läuft, wenn länger niemand zu Hause ist.

Wenn es um die direkte Einbindung in ein Matter-System ging, hatte man bisher nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Ein Kandidat ist das Wandthermostat Tado X, das sogar auf Thread setzt und somit zukunftssicher ist. Bisher ist es allerdings nur in einer schwarzen Variante erhältlich, während es den Vorgänger der V3+ Generation mit erforderlicher Bridge ausschließlich in Weiß gab.

Neues Wandthermostat von Meross startet mit Rabatt

Falls euch Matter sehr wichtig ist, Thread aber nicht so sehr, hat Meross einen neuen Kandidaten auf Lager. Das neue Wandthermostat für Fußbodenheizungen und Boiler setzt stattdessen auf eine einfache WLAN-Anbindung, um sich beispielsweise direkt mit Apple Home zu verbinden.

Das Wandthermostat ersetzt eine bestehende Heizungssteuerung an der Wand und muss fest verkabelt werden. Neben der Steuerung per App ist auch eine Steuerung am Gerät selbst möglich. Neben einigen Basis-Informationen wird dort natürlich auch die aktuelle Temperatur angezeigt.

Die weiße Variante erhaltet ihr derzeit für 64,59 Euro. Mit dem Gutscheincode 2FMZXGIC spart ihr noch einmal 10 Prozent, so dass ihr unter 60 Euro landet.

Angebot Meross Thermostat Matter Heizungsthermostat Heizung Smart Digital WLAN Raumthermostat... WLAN-fähig & universell kompatibel – auch für Boiler & wassergeführte Fußbodenheizung: Unser Digital Heizungsthermostat verbindet sich direkt...

Energie sparen mit smarter Fenster-offen-Erkennung: Beim Lüften automatisch pausieren: Die Heizfunktion stoppt 15 Minuten lang bei plötzlichem...

Meross hat übrigens noch mehr auf Lager. So wird das Wandthermostat mit Matter demnächst auch in einer schwarzen Variante erscheinen. Außerdem hat Meross ein weiteres Modell für elektrische Heizsysteme angekündigt, das allerdings noch nicht verfügbar ist.