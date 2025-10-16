Amazon hat insgesamt vier verscheidene Fire TV Sticks im Sortiment und will mit einer Namensanpassung für mehr Klarheit sorgen, um die Unterschiede der Modelle besser herauszuarbeiten. Vorweg die Schlagzeile: Der Fire TV Stick heißt ab sofort Fire TV Stick Plus, damit man ihm vom neuen Fire TV Stick Select besser unterscheiden kann.

Abgesehen von einem neuen Namen und einer neuen Verpackung, hat sich auf der Hardware-Seite nichts verändert. Um eine nahtlose Umstellung zu gewährleisten, ist der Fire TV Stick 4K Plus erst ab dem 4. November offiziell erhältlich. Darüber hinaus ist der baugleiche Fire TV Stick 4K weiterhin verfügbar, allerdings erst mit Lieferung am 29. Oktober.

Fire TV Stick: Diese Modelle gibt es

Um für etwas Ordnung zu sorgen, findest du anbei alle aktuellen Modelle des Fire TV Stick inklusive einer Kurzbeschreibung: