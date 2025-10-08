Nur 11,25 Euro pro Stück: Farbige GU10-Spots mit Matter over Thread

Anfang September hat Philips Hue viele neue Produkte vorgestellt, darunter auch die neue Hue Essential Serie mit günstigen Leuchtmitteln. Während die E27-Lampen derzeit schlecht lieferbar sind, könnt ihr die farbigen GU10-Spots derzeit besonders günstig kaufen. Und das ist dank Matter over Thread auch interessant, wenn ihr bisher so rein gar nichts mit Philips Hue zu tun hattet.

Ein einzelner Hue Essential GU10-Spot, ausgestattet mit White and Color Ambiance Technik, kostet normalerweise 24,99 Euro. Das 4er-Pack gibt es für 59,99 Euro. Bei Amazon bekommt ihr genau das im Rahmen der Prime Deal Days für nur 44,99 Euro (Amazon-Link). Pro Spot bezahlt ihr also 11,25 Euro – das ist ein richtig guter Preis.

Direkte Anbindung an Apple Home per Matter over Thread

Auch wenn es auf der Verpackung nirgends groß beworben wird, ist die neue Hue Essential Serie neben Zigbee und Bluetooth auch mit Thread ausgestattet. Somit ist eine direkte Verbindung mit einem Border Router, etwa mit einem HomePod oder Apple TV, problemlos möglich. In diesem Fall habt ihr nichts mit Philips Hue zu tun und könnt die Spots direkt in Apple Home oder ein Matter-System eurer Wahl integrieren.

Alternativ ist eine direkte Steuerung per Bluetooth über die Philips Hue App möglich. Um alle Features und Funktionen zu nutzen, könnt ihr die Lampen per Zigbee mit einer Hue Bridge koppeln. Das ist natürlich auch später noch möglich.

Vergleich mit den teuren Spots von Philips Hue

Bisher hat ein farbiger Spot von Philips Hue rund 60 Euro gekostet. Wie kann es sein, dass man für diesen Preis jetzt vier Leuchtmittel bekommt? Muss man etwa auf viel Qualität verzichten?

Ganz und gar nicht, wie wir bereits im Hueblog für euch herausgefunden haben:

Der aus meiner Sicht größte Unterschied, den ich auch im Alltag gesehen habe, ist das sogenannte “Color Blending”. Bei den günstigen GU10-Spots aus der Hue Essential Serie sind einzelne LEDs zu erkennen. Teilweise sieht man hier auch Farben, die gar nicht eingestellt sind. Das sieht schon ein bisschen seltsam aus. Es fällt allerdings nur auf, wenn man direkt in die Spots blickt, was man ja im Alltag eher selten macht.

In Sachen Farbdarstellung und auch Helligkeit gibt es kaum einen Unterschied zu den bisherigen teuren GU10-Spots von Philips Hue. Daher gibt es für diese Budget-Variante auf jeden Fall einen Daumen nach oben.