Rewe und Loxo: Erstes hochautomatisiertes Lieferfahrzeug geht an den Start

Ein selbstfahrender Transporter, der euch eure Lebensmittelbestellung bringt? Das gibt es ab sofort in Bochum. Die Supermarktkette Rewe hat sich mit dem Schweizer Technologieunternehmen Loxo zusammengetan und ein hochautomatisiert fahrendes Fahrzeug an den Start gebracht, das in Bochum nun künftig eure Rewe-Bestellungen ausliefert. Allerdings: Ganz ohne Personal ist der Transporter dann doch nicht unterwegs.

Denn auf dem Beifahrersitz fährt ein sogenannter Sicherheitsfahrer mit, wie Rewe in seiner Pressemitteilung mitteilt. Selbstfahrende Autos sind nämlich derzeit ohne eine entsprechende Person noch nicht einsetzbar. Der Sicherheitsfahrer greift aber nur dann ein, wenn es nötig sein sollte. Außerdem übernimmt er die Übergabe der Bestellung an die Kundinnen und Kunden.

Die Pilotphase des Projekts ist gestartet und läuft etwa sechs Monate. In dieser Phase soll ausgelotet werden, wie man einen technisch autonomen Lieferservice mit möglichst hoher Kapazität auf die Straße bringen und ggf. auch den Autonomiegrad des Fahrzeugs erhöhen kann.

Kai-Uwe Reimers, Head of Research & Innovation REWE digital, sagt:

„Mit unserem Pilotfahrzeug wollen wir testen, wie hochautomatisiert fahrende Fahrzeuge unsere bestehenden Lieferprozesse sinnvoll ergänzen können. Damit gehen wir voran bei der Identifikation, der Entwicklung und der Umsetzung neuer technischer Möglichkeiten. Um früh den richtigen Weg einzuschlagen, pilotieren und testen wir Anwendungen zügig und passen sie in der Umsetzung fortlaufend an.“

Fahrzeug erkennbar an Dachkameras

Die Tourenplanung erfolgt manuell über die Rewe-E-Commerce-Systeme. Für Kundinnen und Kunden ändert sich am Bestellprozess nichts. Das Fahrzeug, ein speziell ausgerüsteter VW ID.Buzz, ist optisch am Rewe-Lieferwagen-Design zu erkennen. Zudem verfügt der Wagen über diverse Kameras, die zum Beispiel auf dem Dach montiert sind.

Wohnt ihr in Bochum? Dann schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das Fahrzeug schon gesichtet habt.

Fotos: Rewe