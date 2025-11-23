Highlights der Woche: Ich sehe schwarz

Schon ein Schnäppchen gemacht?

Freddy1 Kommentar zu Highlights der Woche: Ich sehe schwarz
Black Friday von Apple bei Amazon.

Es ist schon verrückt, wie der Handel versucht uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Während sich früher alles auf einen einzigen Tag konzentriert hat, streckt man den Black Friday heutzutage in die Länge. Einige Shops starten mit einem Pre-Sale, andere starten schon Wochen vorher mit dem Black-Friday-Verkauf. Der wohl größte Anbieter ist Amazon, der seit Donnerstag mit dabei ist und in allen Kategorien große Rabatte anbietet.

Doch sind die Rabatte wirklich so gut? Generell lässt sich sagen, dass die Preise bei fast allen Angeboten top sind. Oftmals handelt es sich um den Jahresbestpreis, der sich von den sonstigen Dealpreisen aber nur um ein paar Euro unterscheidet. Sparen kannst du auf jeden Fall, doch ein Preisvergleich ist immer ratsam.


Das iPhone Pocket verkauft sich gut

iPhone Pocket von Apple.
Das ist Apples neuster Trend.

Apples Umhängetasche „iPhone Pocket“ verkauft sich trotz des hohen Preises richtig gut. Hierzulande müssen wir uns nicht die Frage stellen, ob man das Geld dafür ausgeben möchte, denn Deutschland zählt nicht zu den Ländern, in denen der iPhone-Sack verkauft wird. 

Wann geht Tim Cook in Rente?

Tim Cook bei der iPhone-Keynote.
Wann hört Tim Cook bei Apple als CEO auf?

Es zeichnet sich ab, dass Tim Cook schon im nächsten Jahr als CEO von Apple zurücktreten könnte. Als Nachfolger ist John Ternus im Gespräch, der schon seit 2001 im Unternehmen arbeitet. Tim Cook will aber noch nicht in Rente gehen, sondern nur den Posten als Chef abgeben. 

Matter 1.5 bringt Support für Kameras und da stellt sich die Frage: Was passiert mit Hue Secure? Darüber hinaus ist auch Zigbee 4.0 neu, was zahlreiche Neuerungen mitbringt. Was das für Philips Hue bedeutet, lest ihr hier.

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

  1. Naja, Jahresbestpreis ist es nicht immer aber oft nahe dran. An sich ist es wie in den Möbelhäusern, wer da was kauft und den Zeitraum nutzt wo es keine Rabatte gibt und den UVP zahlt ist selber schuld.

    Antworten

