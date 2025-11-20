Anzeige. Je teurer ein Kopfhörer, desto besser ist der Klang. Diese Aussage ist auf jeden Fall wahr, doch hört man den Unterschied wirklich? Wenn dein Audioverhalten durchschnittlich ist und du gerne auf den Preis schaust, dann wirf einen Blick auf die aktuell reduzierten Kopfhörer von OneOdio und OpenRock. Die generell schon günstigen Kopfhörer gibt es zum Black Friday mit Extra-Rabatt, sodass wirklich spannende Preise entstehen.

OpenRock Pro: Open-Ear-Kopfhörer mit langer Spielzeit

Kopfhörer, die tief im Ohr stecken, schirmen die Umwelt ab und können bei längerer Nutzung drücken. Um das zu vermeiden, gibt es Open-Ear-Kopfhörer, die vor dem Ohr statt im Ohr sitzen. Genau dieses Konzept kommt bei den reduzierten OpenRock Pro (Amazon-Link) zum Einsatz. Der Ohrbügel hält die Kopfhörer in Position, sodass der kleine Lautsprecher den Sound direkt vor dem Gehörgang ausgibt.

Die Laufzeit von bis zu 46 Stunden (mit Case kombiniert) ist stark und die Verbindung per Bluetooth 5.3 zuverlässig. Da die OpenRock Pro wasserbeständig sind, ist ein Einsatz im Regen möglich. Zudem gibt es eine Geräuschunterdrückung für Anrufe.

Der Preis der OpenRock Pro ist von 89,99 Euro auf nur 45 Euro gefallen.

Angebot OpenRock Pro Bluetooth Kopfhörer Sport,Open Ear Bluetooth Air Conduction Kopfhörer... 【2023 Neue Open-Ear-Kopfhörer】OpenRock Pro ist der erste innovative tragbare Ohrhörer mit einem offenen Design im Jahr 2023. Sie umschließen...

【 Überlegener Sound mit TubeBass Patent】OpenRock Pro Ohrhörer ist mit zwei 16,2-mm-Dynamiktreibern ausgestattet (3-mal größer als andere...

OpenRock S: Extra tiefer Bass

Alternativ bieten sich auch die OpenRock S (Amazon-Link) an – ebenfalls Open-Ear-Kopfhörer. Hier gibt es sogar eine kombinierte Laufzeit von bis zu 60 Stunden sowie Schutz gegen Schweiß und Wasser. Während die OpenRock Pro AAC, SBC und aptX unterstützen, gibt es beim S-Modell nur AAC und SBC. Wer ein iPhone nutzt, fährt mit AAC ohnehin richtig.

Auch die OpenRock S lassen sich flexibel anpassen, sodass ein bequemer und sicherer Sitz möglich ist. Musik lässt sich über Touch-Gesten direkt am Kopfhörer steuern, damit das iPhone in der Tasche bleibt.

Für die OpenRock S ruft Amazon derzeit 39,09 Euro statt 79,99 Euro auf.

Angebot OpenRock S Open-Ear Air Conduction Kopfhörer mit bügel, Bluetooth 5.3 kabellose... Hervorragende Bassleistung mit TubeBass-Technologie: Die OpenRock S Kopfhörer verwenden die neueste Generation der TubeBass-Technologie zur...

60 Stunden Wiedergabezeit: Die mit OpenRock S gelieferte Ladebox hat eine Kapazität von 750mAh. Der leistungsstarke Akku unterstützt bis zu 19...

OneOdio Pro 10 mit Kabel

Ja, es gibt sie noch: Kopfhörer mit Kabel. Natürlich benötigst du eine entsprechende Audioquelle, die mit 6,35- oder 3,5-mm-Klinke kompatibel ist. Der OneOdio Pro 10 (Amazon-Link) richtet sich an DJs, Musiker, Audiospezialisten, Komponisten und Co. Natürlich kann er auch im Alltag genutzt werden, allerdings wird der weniger verbreitete Klinkenanschluss vorausgesetzt.

Hi-Res-Audio mit 20 bis 40 kHz erfasst ultrahohe Harmonien und Details, die bei Standardkopfhörern verborgen bleiben. Da die Ohrmuscheln um 90 Grad schwenkbar sind, ist Ein-Ohr-Monitoring möglich. Außerdem lassen sich die Kopfhörer einklappen und leicht transportieren.

Der OneOdio Pro 10 kostet aktuell nur 29,99 Euro statt 39,99 Euro.

Angebot OneOdio Over Ear Kopfhörer mit Kabel, 50mm Treiber, Bassklang, 6.35 & 3.5mm Klinke,... BASS SOUND: Der 50 mm Neodym Treiber sorgt für Stereo Sound. Genießen Sie mit der Geschlossene Over Ear Kopfhörer hervorragenden und kräftigen...

ADAPTER-FREI: Kommt mit zwei abnehmbarer Kabel. Ein 3M-Stereo-Kabel (6,3mm Stecker) reicht problemlos vom TV oder von der Stereoanlage zu Ihrem Sofa....

OneOdio A71 ist ein Studio-Kopfhörer

Der OneOdio A71 (Amazon-Link) ist bei Amazon Bestseller in der Kategorie „DJ-Kopfhörer“. Auch dieses Modell ist kabelgebunden und mit beiden Klinkenformaten kompatibel. Die Ohrmuscheln umschließen das gesamte Ohr, sodass Fokus auf Klang und Details gelegt werden kann. Ultraweiche Ohrpolster aus Leder sorgen für einen hohen Tragekomfort. Auch hier lassen sich die Ohrmuscheln um 90 Grad schwenken und der Kopfhörer einklappen.

Der OneOdio A71 kostet aktuell nur 28,89 Euro statt 39,99 Euro.