Ninja Foodi MAX und Cosori Airfryer: Zwei beliebte Heißluftfritteusen zum Jahresbestpreis

Seit wir eine Heißluftfritteuse nutzen, ist unser Backofen fast arbeitslos. Das kleine Küchenwunder läuft dafür auf Hochtouren: Brötchen aufbacken, knusprige Pommes zubereiten oder Gemüse schonend garen – all das klappt schnell und ohne großen Aufwand. Öl braucht man kaum noch, und manchmal reicht sogar ein einzelner Teelöffel, um Geschmack und Röstaromen zu verbessern.

Die derzeit beliebtesten Airfryer kommen von Nija und Cosori, die aktuell zum Jahresbespreis angeboten werden.

Ninja Foodi Max: Mit 9,5 Litern besonders groß

Die Ninja Foodi Max (Amazon-Link) kommt mit satten 9,5 Litern Fassungsvermögen und einer passenden Zange, damit du heiße Speisen sicher aus den Körben holen kannst. Die Version, die Amazon anbietet, hat schicke Kupferdetails – ein echter Blickfang auf jeder Küchenarbeitsplatte.

Kochen in der Heißluftfritteuse geht nicht nur schneller, sondern spart auch Energie und damit bares Geld. Und falls euch mal die Ideen ausgehen: Online gibt es unzählige Rezeptseiten und Communities rund um Airfryer-Gerichte, um neue Lieblingssnacks zu entdecken.

Praktisch: Beide Schubladen können einfach in die Spülmaschine wandern, was die Reinigung enorm erleichtert. Bedient wird das Gerät über ein Drehrad in Kombination mit Tasten und Touchfeldern – intuitiv und unkompliziert.

Aktuell liegt der Preis bei 129,99 Euro statt 239,99 Euro – ein wirklich starker Deal.

Cosori Airfryer mit zwei Kammern

Der Airfryer bietet ein Gesamtvolumen von 8,5 Litern, aufgeteilt auf zwei gleich große Garkörbe mit jeweils 4,25 Litern. So kannst du zwei unterschiedliche Speisen gleichzeitig zubereiten – und dank intelligenter Steuerung werden beide Gerichte am Ende zur gleichen Zeit fertig, selbst wenn sie unterschiedliche Garzeiten benötigen.

Ein echtes Highlight ist das Sichtfenster an der Front: Anders als bei vielen anderen Modellen müsst ihr den Korb nicht herausziehen, um nach dem Essen zu schauen. Ein kurzer Blick, ähnlich wie bei Backofen oder Mikrowelle, reicht völlig. Ein Feature, das man nicht mehr missen möchte, sobald man es einmal hatte.

Alle Einstellungen nimmst du über das Touch-Display auf der Oberseite vor. Besonders praktisch: Körbe und Einsätze sind spülmaschinenfest. Das spart Zeit und hält den Aufwand bei der Reinigung minimal.

Die Cosori Heißluftfritteuse ist nicht ohne Grund Testsieger bei Stiftung Warentest und gleichzeitig Amazons Bestseller Nr. 1 in der Kategorie „Fritteusen“. Damit lässt sie Marken wie Philips und Ninja hinter sich. Preislich ist das Modell jetzt besonders attraktiv: Für 118,99 Euro erreicht es einen neuen Tiefstpreis. Die UVP lag ursprünglich bei 249,99 Euro, und in den vergangenen Monaten bewegte sich der Preis stabil zwischen 170 und 180 Euro – günstiger war sie bei Amazon bisher nicht.