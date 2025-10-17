Schon vor knapp einem Monat haben wir erstmals über die neue NBA 2K26 Arcade Edition bei uns im Blog berichtet. Damals war das Basketball-Spiel zum ersten Mal im App Store sichtbar, konnte aber noch nicht heruntergeladen werden. Heute ist also der offizielle Erscheinungstag für NBA 2K26 Arcade Edition, das ab sofort über Apples Spieledienst Apple Arcade auf iPhones, iPads, Macs und das Apple TV heruntergeladen werden muss.

NBA 2K26 Arcade Edition (App Store-Link) lässt sich auf die oben genannten Geräte herunterladen und benötigt dazu mindestens 12,5 GB an freiem Speicherplatz, ebenso wie iOS/iPadOS 17.0, macOS 11.0 oder tvOS 17.0 oder neuer. Alle Inhalte stehen zum Start des Spiels auch bereits in deutscher Sprache zur Verfügung. Apple selbst empfiehlt das Spielen mit einem kompatiblen Gamepad, auch wenn natürlich die Steuerungsoption mit virtuellen Tasten auf dem Display möglich ist.

Im Mittelpunkt des Spiels steht ein ganz besonderes Feature, die NBA Eras. Dort könnt ihr eure eigenen Teams zusammenstellen und die größten Ären in der Geschichte der amerikanischen Basketball-Liga neu erleben. Mit dem Modus MyPlayer lassen sich auch perfekte Builds für den eigenen Spieler erstellen, zudem gibt es einige Spieloptionen, die für Abwechslung auf dem Bildschirm sorgen:

Paragon-Modus: Spiele durch ikonische Spiele von NBA-Superstars und Legenden im Ruhestand. Mit jedem Update kommen neue Paragons hinzu.

Spiele durch ikonische Spiele von NBA-Superstars und Legenden im Ruhestand. Mit jedem Update kommen neue Paragons hinzu. Multiplayer-Modus: Teste deine Skills mit deinem MyPlayer und trete gegen andere 2K26-Spieler auf Apple Arcade an.

Teste deine Skills mit deinem MyPlayer und trete gegen andere 2K26-Spieler auf Apple Arcade an. Blacktop-Modus: Wähle eines der 30 NBA-Teams und spiele in Echtzeit mit einem Freund im 3-gegen-3-Streetball.

Wähle eines der 30 NBA-Teams und spiele in Echtzeit mit einem Freund im 3-gegen-3-Streetball. Quick Match: Stelle deine Fähigkeiten mit authentischem Basketball-Gameplay unter Beweis. Wähle dein Lieblingsteam und spiele 5-gegen-5-Matches gegen Rivalen – oder geh auf den Streetball-Court für 1-gegen-1-, 3-gegen-3- oder 5-gegen-5-Partien.

Stelle deine Fähigkeiten mit authentischem Basketball-Gameplay unter Beweis. Wähle dein Lieblingsteam und spiele 5-gegen-5-Matches gegen Rivalen – oder geh auf den Streetball-Court für 1-gegen-1-, 3-gegen-3- oder 5-gegen-5-Partien. Spectator-Modus: Nimm am Spielfeldrand Platz oder spiele Spiele nach, die dem NBA-Spielplan entsprechen – mit NBA Today.

Außerdem gibt es jetzt Multiplayer-Spiele im MyCareer Modus und aktualisierte authentische Aufstellungen mit den letzten Transfers. Die Online-Partien können auf dem iPhone, iPad, Mac oder Apple TV gestartet und neben der klassischen Steuerungsoption mit virtuellen Tasten auf dem Display auch mit kompatiblen MFi-Gamepads absolviert werden. Zu diesen zählen unter anderem Xbox-, PlayStation DualShock-, PlayStation DualSense- und weitere Controller.