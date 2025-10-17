Zu Beginn dieser Woche hat Apple relativ unauffällig einige neue Produkte vorgestellt, darunter neben MacBooks und iPads auch eine aktualisierte Version des Vision Pro-Headsets. Letzteres ist nun auch mit dem neuen M5-Chip von Apple ausgestattet.

Wie das Team von MacRumors erfahren hat, gibt es von Seiten Apples allerdings keinerlei Änderungen bezüglich des verbauten Arbeitsspeichers (RAM): Dieser liegt weiterhin bei 16 GB wie schon beim Vorgänger-Modell. Apple selbst informiert über diese Spezifikation nicht auf der Vision Pro-Produktseite.

„Der M5-Chip unterstützt bis zu 32 GB einheitlichen Arbeitsspeicher im neuen 14-Zoll-MacBook Pro, aber Apple hat sich dafür entschieden, das neue Vision Pro bei 16 GB RAM zu belassen.“

In einigen Ländern jetzt mit einem 40W Dynamic Power Adapter

Das berichtet MacRumors über das neue Vision Pro-Exemplar von Apple. Zudem habe die Kollegen herausgefunden, dass Apple das Headset in den USA, Kanada und einigen anderen Ländern nun mit einem neueren 40W Dynamic Power Adapter von Apple mit einer Maximalleistung von 60 Watt ausliefert. Zum Vergleich: Das Vorgängermodell setzte noch auf ein 30 Watt USB-C-Netzteil von Apple. In einigen Märkten, darunter Großbritannien und Australien, liefert Apple das neue Vision Pro-Headset allerdings nach wie vor mit den 30W USB-C-Versionen aus.

Zu den weiteren Verbesserungen des neuen Vision Pro-Modells gehört neben dem bereits erwähnten M5-Chip von Apple auch ein bequemeres „Dual Knit“-Kopfband im Lieferumfang, ebenso wie eine 120 Hz-Unterstützung für weniger Bewegungsunschärfe und flüssigere Erlebnisse bei der Nutzung des Mac Virtual Display-Features.

Das aktualisierte Apple Vision Pro-Headset lässt sich im Apple Online Store ab sofort zu Preisen ab 3.699 Euro vorbestellen und wird am 22. Oktober 2025 offiziell auf den Markt kommen. Am Kauf interessierte Personen können auch eine Vision Pro-Demo in einem der Apple Stores buchen, um das Gerät ausprobieren zu können.