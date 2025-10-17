Logitech Muse: Neuer digitaler Zeichenstift für das Vision Pro-Headset bei Apple

Apple Online Store und bei Logitech für 140 Euro erhältlich

MelKommentar schreiben zu Logitech Muse: Neuer digitaler Zeichenstift für das Vision Pro-Headset bei Apple

Logitech Muse wird von zwei Personen verwendet

Zu Beginn dieser Woche hat Apple eine aktualisierte Version des Apple Vision Pro-Headsets vorgestellt. Passend dazu gibt es jetzt ein Zubehör von Logitech, das sich bereits im Apple Online Store sowie im Logitech-Webshop vorbestellen lässt: Den Logitech Muse.

„Gestalten Sie die Zukunft mit Muse, dem ersten räumlichen Zubehör, das für Apple Vision Pro entwickelt wurde. Genießen Sie eine erstklassige Leistung in räumlichen Umgebungen mit präziser Verfolgung, haptischem Feedback und intuitiven Steuerungen.“


So berichtet der Hersteller über den neuen digitalen Zeichenstift Logitech Muse auf der Produktseite. Der 16,5 x 1,77 cm große und knapp 31 Gramm leichte digitale Stift kommt mit einer austauschbaren schmalen und breiten Spitze daher und wird per Bluetooth mit dem Gerät verbunden. Dazu ist mindestens visionOS 26 auf dem Apple Vision Pro-Headset erforderlich.

Bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit mit einer Ladung

Eine Hand hält den Logitech Muse Stift in die Kamera
Mit dem Logitech Muse lässt es sich präzise mit dem Vision Pro-Headset arbeiten.

Mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku kommt der Logitech Muse auf bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit, ehe er wieder über ein USB-C-Ladekabel – nicht im Lieferumfang enthalten – aufgeladen werden muss. Der digitale Stift verfügt darüber hinaus über eine druckempfindliche Spitze samt Neigungsempfindlichkeit, um für eine dynamische Linienopazität sorgen zu können.

Unterstützt wird der Logitech Muse von der hauseigenen Software des Herstellers, Logi Options+ Mobile. Mit dieser lässt sich das Produkt verwalten und neue Firmware-Updates herunterladen sowie installieren. Dank einer 6DoF-Verfolgung soll laut Logitech eine „unvergleichliche Präzision mit latenzfreier Abtastung“ erreicht werden. Ein haptisches Feedback gibt taktile Rückmeldungen bei verschiedenen Aktionen.

Im Lieferumfang des Logitech Muse enthalten sind neben dem digitalen Stift auch zwei zusätzliche Spitzen – eine breit, eine schmal – sowie eine Dokumentation in Papierform. Der digitale Zeichenstift für das Apple Vision Pro-Headset kann ab sofort im Apple Online Store und auch bei Logitech zum Preis von 139,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung des in schwarzer Farbe erhältlichen Zubehörs soll ab dem 18. Oktober dieses Jahres erfolgen.

Anzeige

Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

Weiteres neues Zubehör

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de