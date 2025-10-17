Logitech Muse: Neuer digitaler Zeichenstift für das Vision Pro-Headset bei Apple

Zu Beginn dieser Woche hat Apple eine aktualisierte Version des Apple Vision Pro-Headsets vorgestellt. Passend dazu gibt es jetzt ein Zubehör von Logitech, das sich bereits im Apple Online Store sowie im Logitech-Webshop vorbestellen lässt: Den Logitech Muse.

„Gestalten Sie die Zukunft mit Muse, dem ersten räumlichen Zubehör, das für Apple Vision Pro entwickelt wurde. Genießen Sie eine erstklassige Leistung in räumlichen Umgebungen mit präziser Verfolgung, haptischem Feedback und intuitiven Steuerungen.“

So berichtet der Hersteller über den neuen digitalen Zeichenstift Logitech Muse auf der Produktseite. Der 16,5 x 1,77 cm große und knapp 31 Gramm leichte digitale Stift kommt mit einer austauschbaren schmalen und breiten Spitze daher und wird per Bluetooth mit dem Gerät verbunden. Dazu ist mindestens visionOS 26 auf dem Apple Vision Pro-Headset erforderlich.

Bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit mit einer Ladung

Mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku kommt der Logitech Muse auf bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit, ehe er wieder über ein USB-C-Ladekabel – nicht im Lieferumfang enthalten – aufgeladen werden muss. Der digitale Stift verfügt darüber hinaus über eine druckempfindliche Spitze samt Neigungsempfindlichkeit, um für eine dynamische Linienopazität sorgen zu können.

Unterstützt wird der Logitech Muse von der hauseigenen Software des Herstellers, Logi Options+ Mobile. Mit dieser lässt sich das Produkt verwalten und neue Firmware-Updates herunterladen sowie installieren. Dank einer 6DoF-Verfolgung soll laut Logitech eine „unvergleichliche Präzision mit latenzfreier Abtastung“ erreicht werden. Ein haptisches Feedback gibt taktile Rückmeldungen bei verschiedenen Aktionen.

Im Lieferumfang des Logitech Muse enthalten sind neben dem digitalen Stift auch zwei zusätzliche Spitzen – eine breit, eine schmal – sowie eine Dokumentation in Papierform. Der digitale Zeichenstift für das Apple Vision Pro-Headset kann ab sofort im Apple Online Store und auch bei Logitech zum Preis von 139,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung des in schwarzer Farbe erhältlichen Zubehörs soll ab dem 18. Oktober dieses Jahres erfolgen.