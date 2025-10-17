Reddit hat den Rollout seiner neuen KI-gestützte Suchfunktion „Answers“ nun auch in Deutschland gestartet, mit der ihr Informationen, die in den über 100.000 Reddit-Communities vorhanden sind, schneller finden könnt. Die Suche funktioniert dialogorientiert und kann auch Folgefragen verarbeiten. Reddit Answers ist auf Desktop, der mobilen Webversion und in den offiziellen Reddit-Apps (App-Store-Link) verfügbar.

Um die neue Suchfunktion nutzen zu können, müsst ihr in Reddit einfach nur auf Reddit Answers klicken und dort eine Frage stellen. Wie in ChatGPT und anderen KI-Chatbots wird eure Anfrage dann verarbeitet und eine Zusammenfassung der Antworten erzeugt, die aus den Informationen der Foreneinträgen von Reddit bestehen. Neben jedem Satz findet ihr ein Zitat und einen entsprechenden Link zum Subreddit. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eine Folgefrage zu stellen, um tiefer in das Thema einzutauchen. Auch Empfehlungen zu weiterführenden Themen bekommt ihr.

Im Gegensatz zu anderen generativen KI-Tools versucht Reddit Answers dabei nicht, eigene Meinungen oder Perspektiven zu erzeugen. Es werden lediglich die relevantesten Diskussionen auf der Plattform zusammengefasst.

Reddit in Deutschland auf Wachstumskurs

Ich persönlich bin ein großer Fan von Reddit, auch wenn ich die Plattform eher als Leserin und nicht als Beitragende nutze. Trotzdem bin ich immer wieder begeistert davon, zu wie vielen unterschiedlichen Themen ich hier ausführliche Informationen finden. Ob ich nun danach suche, wie ich meinen Ficus retten oder Dielen am besten abschleifen kann oder wie diese oder jene Filmszene von anderen gedeutet wird, man findet schlicht zu allem etwas – und kann ohne Probleme tiefer in ein Thema einsteigen. Mit dem neuen Answers-Features kann das sogar noch strukturierter erfolgen.

In Deutschland ist Reddit übrigens weiterhin auf Wachstumskurs und verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr ein 35-Prozent-Wachstum an wöchentlich aktiven Nutzern.