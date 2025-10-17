Das Wochenend-Gewinnspiel mit einem Gadget rund um die Apple Watch

Die letzte News an diesem Freitag und wie immer verabschieden wir uns mit dem Wochenend-Gewinnspiel in Richtung Samstag. Heute gibt es ein cooles Gadget für alle Leserinnen und Leser mit Apple Watch. Spannend ist es vor allem dann, wenn ihr einfach viel zu viele Armbänder habt und diese irgendwie in der Schublade ein trostloses Dasein führen.

Mit dem Twelve South TimePorter habt ihr eure liebsten Armbänder für die Apple Watch immer im Blick. Es handelt sich um eine Wandhalterung, die Armbänder der Apple Watch festhalten kann. Kombiniert mit der passenden Einrichtung kann das richtig klasse aussehen.

Der Twelve South TimePorter ist 25,5 Zentimeter breit und wird einfach mit zwei Klebestreifen angebracht. Bis zu sechs Armbänder lassen sich in die Leiste einklinken und sind so immer griffbereit. Wer möchte, kann mehrere Leisten lückenlos nebeneinander anbringen, um so noch mehr Armbänder aufhängen zu können.

Und genau das wollen wir auch jemandem von euch ermöglichen. Aus diesem Grund verlosen wir den Twelve South TimePorter gleich im Doppelpack. Ob ihr beide Wandhalterungen nebeneinander verwendet, getrennt anbringt oder ein Exemplar verschenkt, das bleibt natürlich euch überlassen. Das Doppelpack hat einen Wert von 49,95 Euro. Mehr Informationen zum Produkt erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite von Twelve South.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr die beiden Twelve South TimePorter gewinnen möchtet, müsst ihr einfach nur bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage beantworten:

Wann hat Apple die Apple Watch Series 1 vorgestellt?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am Montag einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekanntgeben. Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Teilnahme.