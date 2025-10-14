Rhythm: Achtsamkeits-App jetzt mit AirPods Pro 3 kompatibel

Rhythm (App-Store-Link) ist eine kleine Achtsamkeits-App, die es bereits seit 2023 gibt, die nun aber vor wenigen Tagen ihr App-Store-Debüt gefeiert hat. Mit der kostenlosen Anwendung könnt ihr im Einklang mit eurem Herzschlag meditieren. Dafür greift die App auf den Herzfrequenzsensor von Geräten wie der AirPods Pro 3, Beats Powerbeats Pro 2 und seit neuestem auch auf jenen der Apple Watch zu.

Nach dem Download müsst ihr die App für die Nutzung mit einem entsprechenden Gerät verbinden und könnt ihr dann eine einminütige Meditation starten. Die App wertet dafür zunächst euren Herzschlag aus, der über den verbundenen Herzfrequenzsensor ausgelesen wird und erzeugt daraus dann eine aus visuellen Effekten, Klang und Vibration bestehende Animation, die synchron zu eurem Herzschlag reagiert.

Habt ihr keine Apple Watch oder passende Kopfhörer, könnt ihr auch einen beliebigen Bluetooth-fähigen Herzfrequenzmesser verwenden. Wollt ihr auf die Hardware verzichten, könnt ihr auch mit einer Herzfrequenzsimulation arbeiten, bei der die App eine Puls im Bereich von 50 bis 90 bpm vorgibt.

Die Meditation als solche funktioniert dann so, dass ihr euch für eine Minute dann auf euren Herzschlag konzentrieren sollt, den ihr über Rhythm auch visuelle, auditiv und haptisch erleben könnt. Die Meditation will euch nicht dabei helfen, „den Geist zu leeren, sondern Körper und Gefühl zu verbinden“, wie es in der App-Beschreibung im App Store heißt.

Dabei kommt Rhythm mit einer simplen Benutzeroberfläche, die eine einfache und ablenkungsfreie Handhabung ermöglicht. Ziel der Anwendung ist es, euch einen Moment der Ruhe zu bescheren, in dem ihr euch für einen Moment mit euch selbst verbinden und eure Selbstwahrnehmung stärken könnt – aus meiner Sicht ein interessanter Ansatz, auch wenn ich derlei Auszeiten auf drei bis fünf Minuten verlängern würde.