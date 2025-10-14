Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie viele Hinweise auf bisher unbekannte Produkte oder Zubehör sich versteckt in den Betaversionen von Apples Betriebssystemen finden. So auch nun erneut geschehen mit der mittlerweile dritten Betaversion von macOS 26.1 Tahoe, das Hinweise auf ein mögliches neues Pro Display XDR der zweiten Generation mit integrierter Center Stage-Kamera liefert.

Entdeckt von Zac Hall von 9to5Mac, enthält die dritte Beta von macOS 26.1 Tahoe Code Strings mit den Bezeichnungen „Pro Display XDR Camera“ und „Pro Display XDR Desk View Camera“. Diese könnten darauf hindeuten, dass Apple daran arbeitet, ein neues Modell des externen Monitors inklusive einer eingebauten Center Stage-Kamera zu veröffentlichen.

Wer die Funktion Center Stage noch nicht kennt: Diese Option ermöglicht es, während eines Videoanrufes immer im Fokus des Bildes zu bleiben, selbst wenn man sich bewegt. Die Desk View-Funktion hingegen nutzt entweder die iPhone-, oder integrierte Mac-Kamera, um eine Draufsicht auf den Schreibtisch zu kreieren. Diese Darstellung ist vor allem für Tutorials oder DIY-Videos interessant.

Keine integrierte Kamera und Lautsprecher im aktuellen XDR-Modell

Wer sich das aktuelle Apple Pro Display XDR mit 32 Zoll kaufen möchte, zahlt in Deutschland bei Apple gegenwärtig ab 5.499 Euro in der Standardversion. Wer einen verstellbaren „Pro Stand“ als Halterung dazu kauft, muss zusätzliche 1.099 Euro auf den Tisch legen. Eine Kamera und Lautsprecher sind in dem Modell nicht integriert, dafür aber im 27 Zoll großen Studio Display von Apple, das dort ab 1.749 Euro zu haben ist.

Schon in der Vergangenheit hatte Bloomberg-Redakteur Mark Gurman berichtet, dass Apple an zwei neuen externen Monitoren arbeiten würde. Es könnte also durchaus sein, dass nicht nur der Profi-Bildschirm, das Pro Display XDR, sondern auch das kleinere Apple Studio Display schon bald ein Update verpasst bekommen. Insbesondere für das vor knapp sechs Jahren veröffentlichte Pro Display XDR wäre eine Aktualisierung dringend notwendig.