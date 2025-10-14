Der Anbieter HD+ erweitert sein Angebot und führt mit HD+ Stream nun einen Tarif ein, der es euch ermöglicht HD+ auch für Fernsehen über das Internet zu nutzen. HD+ Stream lässt sich mit TV-Stick oder TV-Box nutzen und ist ab sofort für 9,99 Euro monatlich über die Webseite von HD+ abonnierbar. Zum Start ist der Dienst allerdings nur als Android-App für waipu.tv-, Magenta TV- sowie Google Chromecast-Geräte verfügbar. Weitere Geräte und die iOS-App sollen folgen.

HD+ Stream ermöglicht es euch, über das Internet Live-TV von über 100 HD-Sendern zu streamen. Dabei habt ihr Zugriff auf die Mediatheken der privaten und öffentlich-rechtlichen TV-Sender und könnt Funktionen wie Neustart und Pausieren nutzen. Außerdem könnt ihr parallel auf zwei Geräten gleichzeitig streamen.

HD+ Stream läuft auf TV-Sticks und TV-Boxen, auf Samsung- und Panasonic-TV-Geräten (mit der HD+ IP TV-App), Smartphones und Tablets. Wer eine TV-Box oder einen TV-Stick besitzt, muss lediglich die HD+-App herunterladen und schon kann es losgehen. Leider gibt es diese zum Start nur für Android-Geräte. Die iOS-App ist bislang nur für iPhone und iPad im App Store verfügbar. Wann genau die App für AppleTV verfügbar sein wird, wurde nicht bekannt gegeben.

Monatsabo in Höhe von 9,99 Euro

HD+ Stream kann für monatlich 9,99 Euro abonniert werden. Zum Start bekommt ihr den ersten Monat gratis. Kunden von HD+ können HD+ Stream für drei Euro pro Monat zusätzlich hinzu buchen und damit zusätzlich zwei Streams auf entsprechenden TV-Sticks, TV-Boxen, auf Samsung- oder Panasonic-TV-Geräten mit HD+ IP sowie auf Smartphones oder Tablets nutzen zu können.

HD+ startete ursprünglich als Anbieter für HD-Fernsehen für Haushalte, die über eine Satellitenschüssel verfügen. Mit HD+ Stream wird dieses Angebot nun erweitert, sodass auch HD-Fernsehen über das Internet mit HD+ möglich ist.