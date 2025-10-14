Erneuerbare Energien: Apple baut auch in Europa Projekte aus

Apple versucht schon seit einigen Jahren, die eigenen Produkte und Accessoires nachhaltig zu produzieren. Nun hat man angekündigt, neue Solar- und Windprojekte in Europa realisieren zu wollen, um den Strombedarf zu decken, der durch die Nutzung von Apple-Produkten durch die europäische Kundschaft entsteht.

„Apple weitet seine Projekte für saubere Energie in Europa mit neuen großflächigen Solar- und Windparks, die derzeit in Griechenland, Italien, Lettland, Polen und Rumänien entwickelt werden, deutlich aus. Zusammen mit einer neu in Betrieb genommenen Solaranlage in Spanien werden die heute angekündigten, von Apple ermöglichten Projekte in den kommenden Jahren 650 Megawatt an zusätzlicher Kapazität für erneuerbare Energien in europäische Stromnetze einspeisen und mehr als 600 Millionen US-Dollar an Investitionen freisetzen. Bis 2030 sollen dadurch über eine Million Megawattstunden sauberer Strom für Apple Nutzer:innen erzeugt werden.“

So erklärt Apple in einem neuen Bericht die eigenen Ambitionen für mehr Nachhaltigkeit in Europa. Diese Maßnahmen gehörten zum Ziel des Unternehmens „Apple 2030“, bis Ende dieses Jahrzehnts über den gesamten Fußabdruck hinweg CO2-neutral zu werden. Man wolle bis 2030 den weltweiten Stromverbrauch der eigenen Kundschaft zu 100 Prozent durch saubere Energie abzudecken, indem überall auf der Welt neue Wind- und Solarprojekte realisiert werden.

Produktnutzung sorgte 2024 für 29 Prozent der Treibhausgas-Emissionen

Denn: Apple berichtet, dass die Produktnutzung – also die Energie, die zum Laden und Betreiben von Apple Geräten benötigt wird – im Jahr 2024 etwa 29 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen von Apple ausgemacht habe. „Die Strategie des Unternehmens zur Bekämpfung dieser Emissionen berücksichtigt, wo Apple Produkte verwendet werden, und zielt gleichzeitig darauf ab, Communitys und die biologische Vielfalt zu schützen und Projekten in Stromnetzen mit derzeit höherer Kohlenstoffintensität Vorrang einzuräumen“, heißt es dazu von Apple.

So habe man beispielsweise in Griechenland eine langfristige Vereinbarung zur Abnahme von Strom aus einem 110 Megawatt-Solarprojekt unterzeichnet, das HELLENiQ ENERGY gehöre und von diesem Unternehmen betrieben werde. Das Projekt sei nun vollständig in Betrieb und soll Griechenlands Umstieg auf erneuerbare Energien unterstützen. Zudem habe Apple in Polen – einem der kohlenstoffintensivsten Stromnetze des Kontinents – die 40 Megawatt-Solaranlage des Unternehmens Econergy ermöglicht, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen werde. Zudem gibt es weitere Solar- und Windprojekte in Italien, Rumänien, Lettland und Spanien.

Fotos: Apple/Lightsource bp.