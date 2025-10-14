Tolino: Erste eigene Fernbedienung für eBook-Reader vorgestellt

Die Frankfurter Buchmesse 2025 steht in den Startlöchern und findet vom 15. bis zum 19. Oktober statt. Sie gilt als eine der weltweit größten Bücherschau, auf der neben der Präsentation von Verlagen und ihren neuen Werken auch Lesungen, Panels und die Verkündung des Jugendworts des Jahres stattfinden.

Mit dem wachsenden Markt an eBooks und eBook-Readern ist auch die Tolino-Allianz des deutschen Buchhandels auf der Buchmesse vertreten und stellt dort gleich einige Neuheiten vor. Im Fokus steht in diesem Jahr die neue Tolino Flip Fernbedienung: Eine eigene, speziell für Tolino-Reader entwickelte Lösung, die das Vor- und Zurückblättern auf dem eBook-Reader ermöglicht, ohne das Gerät in der Hand halten zu müssen.

Die Tolino Flip Bluetooth-Fernbedienung dient als Ergänzung für die aktuelle Tolino-Gerätegeneration mit dem Tolino Vision Color, Tolino Shine Color und Tolino Shine 5. Mit zwei belegten Vor- und Zurück-Tasten kann in jeder Leseposition geblättert werden – auch wenn die Hände mal unter der Kuscheldecke sind und der Reader bequem auf dem Schoß liegt, oder in einer eReader-Halterung montiert ist. Auch für Menschen mit motorischen Einschränkungen kann die Tolino Flip das digitale Leseerlebnis angenehmer machen.

Die Bluetooth-Verbindung zum eReader wird unkompliziert per Knopfdruck hergestellt. Dank des ergonomischen Designs und einem Gewicht von nur 46,5 Gramm liegt die Fernbedienung leicht in der Hand. Eine austauschbare AAA-Batterie soll lange Lesesessions ohne Unterbrechung ermöglichen, und die mitgelieferte Trageschlaufe sichert die Fernbedienung am Handgelenk. Die Tolino Flip-Fernbedienung wird mit recyceltem Materialanteil hergestellt und ist in den Farbvarianten Schwarz und Weiß erhältlich.

Tolino Vision Color und Tolino Stylus: Jetzt auch in Weiß erhältlich

Das Flaggschiff-Modell der aktuellen Tolino-Reihe, der Tolino Vision Color, wird noch in diesem Jahr in einer weiteren Farbvariante verfügbar sein: Der eReader und der separat erhältliche Tolino Stylus-Eingabestift gibt es nun auch in der Farbe Weiß. Gleichzeitig bleibt die beliebte schwarze Farbvariante weiterhin bei allen Tolino-Buchhändlern erhältlich. Von der Tolino-Allianz heißt es zur neuen Farbe:

„Die glatte, leicht schimmernde Front des weißen Tolino Vision Color verleiht ihm einen edlen Look, während die Rückseite des eReaders sich in einem matten Grau präsentiert und durch sein feines Strukturmuster elegant wirkt und zugleich einen festen Halt bietet. Damit gibt es für alle, die mehr Auswahl für ihren individuellen Stil wünschen, eine ansprechende Alternative zum klassischen schwarzen Gehäuse des Tolino Vision Color und Tolino Stylus.“

Die Tolino Flip-Fernbedienung in den Farbvarianten Schwarz und Weiß für 29,99 Euro sowie der neue Tolino Vision Color für 199 Euro und Tolino Stylus in Weiß für 69,99 Euro sind ab sofort bei allen Tolino-Partnern vorbestellbar und ab November 2025 online und in Tolino-Buchhandlungen verfügbar. Unseren Testbericht zum Tolino Vision Color findet ihr abschließend hier zum Nachlesen.