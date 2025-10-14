fraenk jetzt dauerhaft mit 5 GB mehr Datenvolumen

So hält man die Kundschaft bei Laune

Mel5 Kommentare zu fraenk jetzt dauerhaft mit 5 GB mehr Datenvolumen
Den Mobilfunktarif fraenk, der im Netz der Telekom funkt, haben wir hier im Blog schon häufiger erwähnt. Auch ich bin seit Jahren zufriedene Kundin und habe bereits einige Personen aus meinem Umfeld von einem Wechsel überzeugen können. Der komplett per App zu buchende und verwaltende Tarif kostet ab 10 Euro/Monat und ist monatlich kündbar.

Nun hat fraenk bekanntgegeben, dass man der eigenen Kundschaft ab sofort ein weiteres Datengeschenk macht: Es gibt für die Neu- und Bestandskundschaft ein zusätzliches Datenvolumen von 5 GB – und das dauerhaft und ohne weitere Haken. Im Basistarif für 10 Euro/Monat erhält man daher statt bisheriger 15 GB nun 20 GB pro Monat, im 15 Euro-Tarif sind es nun 45 statt bisheriger 40 GB/Monat.Wem auch die nun zur Verfügung stehenden 20 bzw. 45 GB pro Monat nicht ausreichen, kann optional weitere Datenpakete hinzu buchen.


Darüber hinaus hat der Mobilfunk-Anbieter der eigenen Kundschaft auch das bisher für Oktober verbrauchte Datenvolumen zurückgesetzt, so dass man quasi wieder bei Null anfängt. Fraenk kommuniziert die beiden Änderungen auch über ein Pop-Up in der eigenen App in Verbindung mit einem Halloween-Design:

„Dein fraenk Tarif wurde aufgewertet: Ab sofort hast du dauerhaft +5 GB on top – zum gleichen Preis. Zusätzlich ist dein Verbrauch für den Monat Oktober zurückgesetzt!“

Erst kürzlich hatte fraenk mitgeteilt, dass man nun auch Apple Pay für die Buchung des Tarifs unterstütze. In allen fraenk-Tarifvarianten ist eine Allnet Telefonie- und SMS-Flat enthalten. fraenk ist im 5G-Netz der Telekom mit maximal 50 Mbit/s nutzbar, und kann vollständig per App (App Store-Link) ohne Vertragslaufzeit abgeschlossen und verwaltet werden. Wenn ihr euch für einen neuen fraenk-Tarif entscheidet, könnt ihr bei der Bestellung den Code THEB105 eingeben, um zusätzlich dauerhaft 4 GB zu erhalten. 

Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

  2. Ich bin vor einigen Monaten von o2 zu Fraenk gewechselt und bin bisher sehr zufrieden damit.

    Toll, dass es immer wieder solche Datenvolumen-Erhöhungen ohne Aufpreis gibt.

    So bietet dass sonst keiner an.

    Der Empfang über das Telekom-Netz ist auch viel besser als vorher bei o2.

  5. Leider brauche ich immer sehr viel Volumen und nutze daher Freenet Funk. Zwar kein 5G aber dafür UNENDLICH Datenvolumen für 99 Cent am Tag. Mit der Netzabdeckung im 4G Netz sehr zufrieden!

