fraenk jetzt dauerhaft mit 5 GB mehr Datenvolumen

Den Mobilfunktarif fraenk, der im Netz der Telekom funkt, haben wir hier im Blog schon häufiger erwähnt. Auch ich bin seit Jahren zufriedene Kundin und habe bereits einige Personen aus meinem Umfeld von einem Wechsel überzeugen können. Der komplett per App zu buchende und verwaltende Tarif kostet ab 10 Euro/Monat und ist monatlich kündbar.

Nun hat fraenk bekanntgegeben, dass man der eigenen Kundschaft ab sofort ein weiteres Datengeschenk macht: Es gibt für die Neu- und Bestandskundschaft ein zusätzliches Datenvolumen von 5 GB – und das dauerhaft und ohne weitere Haken. Im Basistarif für 10 Euro/Monat erhält man daher statt bisheriger 15 GB nun 20 GB pro Monat, im 15 Euro-Tarif sind es nun 45 statt bisheriger 40 GB/Monat.Wem auch die nun zur Verfügung stehenden 20 bzw. 45 GB pro Monat nicht ausreichen, kann optional weitere Datenpakete hinzu buchen.

Darüber hinaus hat der Mobilfunk-Anbieter der eigenen Kundschaft auch das bisher für Oktober verbrauchte Datenvolumen zurückgesetzt, so dass man quasi wieder bei Null anfängt. Fraenk kommuniziert die beiden Änderungen auch über ein Pop-Up in der eigenen App in Verbindung mit einem Halloween-Design:

„Dein fraenk Tarif wurde aufgewertet: Ab sofort hast du dauerhaft +5 GB on top – zum gleichen Preis. Zusätzlich ist dein Verbrauch für den Monat Oktober zurückgesetzt!“

Erst kürzlich hatte fraenk mitgeteilt, dass man nun auch Apple Pay für die Buchung des Tarifs unterstütze. In allen fraenk-Tarifvarianten ist eine Allnet Telefonie- und SMS-Flat enthalten. fraenk ist im 5G-Netz der Telekom mit maximal 50 Mbit/s nutzbar, und kann vollständig per App (App Store-Link) ohne Vertragslaufzeit abgeschlossen und verwaltet werden. Wenn ihr euch für einen neuen fraenk-Tarif entscheidet, könnt ihr bei der Bestellung den Code THEB105 eingeben, um zusätzlich dauerhaft 4 GB zu erhalten.