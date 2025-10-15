Apple heizt die Gerüchteküche an, denn Greg Joswiak, Marketingchef bei Apple, hat in den sozialen Medien einen neuen Teaser veröffentlicht und damit bestätigt, dass in Kürze ein neues MacBook Pro vorgestellt wird. Sein Kommentar: „Etwas Leistungsstarkes kommt auf uns zu.“ (Original: „something powerful is coming.“)

Begleitet wird der Post von einer kurzen Animation, in der ein MacBook Pro mit dem Schriftzug „Coming soon“ zu sehen ist. Auffällig: Die Form des MacBooks bildet ein stilisiertes „V“, also die römische Zahl für 5 – ein klarer Hinweis auf den M5-Chip. Joswiak versah seinen Beitrag außerdem mit dem Wort „Mmmmm“, also fünf Ms. Zufall? Wohl kaum.

Das erste MacBook Pro mit M5-Chip

Laut mehreren Berichten steht die Einführung des neuen M5-Chips unmittelbar bevor. Er soll erstmals im 14-Zoll-MacBook Pro verbaut werden und den bisherigen M4-Chip ablösen. Damit dürfte Apple vor allem auf mehr Leistung und Effizienz setzen – zwei Punkte, bei denen die M-Serie ohnehin schon überzeugt.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025

Optisch wird sich das neue MacBook Pro dagegen wohl kaum verändern. Apple bleibt dem bekannten Design treu, inklusive des hochwertigen Aluminiumgehäuses, des Mini-LED-Displays und der Anschlussvielfalt, die seit dem M1-Redesign wieder an Bord ist.

High-End-Modelle kommen erst Anfang 2026

Wie es aussieht, wird Apple vorerst nur das 14-Zoll Basismodell mit M5-Chip vorstellen. Die leistungsstärkeren Varianten mit M5 Pro- und M5 Max-Chips sollen laut aktuellen Gerüchten erst Anfang 2026 folgen, vermutlich im gewohnten 14- und 16-Zoll Format.

Mehr Apple-Neuheiten in Sicht?

Neben dem M5 MacBook Pro könnte Apple laut Insidern in dieser Woche noch weitere Geräte vorstellen. Dazu zählen ein neues iPad Pro und sogar eine aktualisierte Vision Pro mit M5-Chip. Auch neue Versionen von Apple TV und HomePod mini sollen angeblich in den Startlöchern stehen.