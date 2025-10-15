appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 15. Oktober (1 News)

+++ 7:07 Uhr – Apple: Neue Public Beta-Versionen sind da +++
Im Public Beta Programm stehen neue Versionen für die AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 und AirPods 4 bereit, ebenso ist die dritte Vorabversion von iOS 26.1, iPadOS 26.1 und macOS 26.1 da.
Was passiert in der Apple-Welt? Unser News-Ticker verrät es euch kurz und kompakt.
Im Public Beta Programm stehen neue Versionen für die AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 und AirPods 4 bereit, ebenso ist die dritte Vorabversion von iOS 26.1, iPadOS 26.1 und macOS 26.1 da.
Anzeige