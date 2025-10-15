Airalo: So funktioniert die Reise-eSIM für das iPhone

EU-Datenroaming ist genial, da man innerhalb der Europäischen Union einfach den eigenen Datentarif nutzen kann, ohne zusätzliche SIM-Karten oder Tarife kaufen zu müssen. Verlässt man hingegen die EU und möchte unterwegs surfen, Mails checken, mit Freunden in Kontakt bleiben, auf Instagram hochladen und mehr, ist eine eSIM die einfachste Lösung.

Es ist definitiv nicht die günstigste, allerdings muss man sich vor Ort um nichts kümmern, da man die eSIM schon vor Abflug kaufen und installieren kann. Vor Ort wird die eSIM aktiviert und du kannst sofort surfen. Gerne erkläre ich dir, wie Airalo funktioniert, denn ich habe den Service kürzlich selbst genutzt.

So kannst du eine eSIM mit Airalo buchen

Airalo (App Store-Link) ist einer von vielen eSIM-Anbietern, die sich alle nicht viel nehmen und preislich oftmals in der gleichen Liga spielen. Ich habe mich für Airalo entschieden, da ich einen Gutschein einlösen konnte, um ein paar Euro zu sparen. Und das kannst auch du, wenn du den Code FREDER1909 nutzt – dann bekommst du 3 Euro Rabatt auf deine erste eSIM (und ich bekomme 3 Euro Guthaben für meine nächste eSIM – Win-Win!).

eSIM zu Hause kaufen und vor Ort aktivieren

Da mein Telekom-Tarif kein Datenvolumen für die USA enthält, habe ich mir für 3 Tage das Datenpaket mit 3 GB gesichert. Mach dir vorab gerne ein paar Gedanken darüber, wie viel Datenvolumen du benötigst. Meine 3 GB für 3 Tage haben letztendlich perfekt funktioniert, und ich habe die letzten MB tatsächlich am Flughafen vor dem Rückflug verbraucht. Die Preise werden immer etwas günstiger, wenn man zu größeren Tarifen greift, allerdings kann man im Notfall auch „nachtanken“ und weitere Pakete kaufen.

In der Airalo-App kannst du dich vorab informieren, welche Tarife, Pakete und Datenvolumen angeboten werden. Mir gefällt es gut, dass Airalo anzeigt, in welchen ausländischen Netzen sich der Tarif einloggt. Sobald du dich für einen Tarif entschieden hast, kannst du diesen schon zu Hause kaufen. Installiere die eSIM vorab auf dem iPhone, indem du den Anweisungen auf dem Bildschirm folgst. Du musst ein paar Einstellungen vornehmen, unter anderem kannst du festlegen, welche SIM primär für Anrufe und welche für Daten genutzt wird.

eSIM am Zielort aktivieren

Sobald du am Zielort gelandet bist, kannst du die eSIM in den iPhone-Einstellungen unter „Einstellungen“ → „Mobilfunk“ → „SIMs“ anklicken und bei „Diese Leitung aktivieren“ den Schalter umlegen. Dein iPhone sucht jetzt nach Netz, allerdings kann es passieren, dass beim ersten Versuch „Kein Netz“ angezeigt wird. Ich habe auch ein paar Anläufe benötigt, bis sich das iPhone korrekt eingeloggt hat. Es hilft, wenn du den Flugmodus an- und ausschaltest, damit das iPhone erneut nach Netz sucht. Bei mir hat es dann im zweiten Anlauf geklappt.

Sobald dein iPhone mit dem Mobilfunknetz vor Ort verbunden ist, kannst du ganz normal surfen, Nachrichten schreiben und mehr. In der Airalo-App kannst du außerdem jederzeit nachsehen, wie viele GB oder MB noch übrig sind. Solltest du deinen Verbrauch falsch eingeschätzt haben, kannst du auch weiteres Datenvolumen kaufen.

Mein Fazit: Im Ausland immer mit eSIM

Insgesamt war ich mit dem USA-Tarif von Airalo zufrieden, wobei der Empfang in der U-Bahn nicht gut war. Der Buchungsprozess und die schnelle Einrichtung sind wirklich kinderleicht, und vor Ort muss man sich nicht mehr um eine physische SIM-Karte kümmern. Diese ist je nach Ziel auch mal günstiger, bequemer ist die Buchung einer eSIM per App aber allemal.

Denke gerne an meinen Gutschein: Mit dem Code FREDER1909 sparst du 3 Euro auf deine erste eSIM. Ich habe mir schon die nächste eSIM ausgesucht, denn für mich und meine Familie geht es in Kürze in die Türkei, um ein bisschen zu entspannen und Sonne zu tanken.