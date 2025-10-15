Apple TV+ wird zu Apple TV: Apple erklärt den Namenswechsel

Apple räumt auf und hat das Plus im Namen „Apple TV+“ ersatzlos gestrichen, denn der Streaming-Dienst heißt jetzt einfach nur Apple TV. Doch ist die neue Namensgebung nicht etwas verwirrend? Es gibt ja noch die Set-Top-Box namens Apple TV sowie die Apple TV App. Laut Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple, war jetzt genau der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt.

Warum das „Plus“ gestrichen wurde

In einer Folge des Podcasts The Town von Matt Belloni sprach Cue offen über die Entscheidung, das „Plus“ zu streichen – und warum Apple glaubt, dass es dabei nicht zu Verwechslungen mit der gleichnamigen Hardware oder App kommen wird.

„Wir haben das Plus ursprünglich hinzugefügt, weil wir das auch bei anderen Diensten wie iCloud+ oder News+ getan haben“, erklärt Cue. „Aber das machen wir nur, wenn es eine kostenlose Basisversion gibt und dazu eine kostenpflichtige Erweiterung. Apple TV war von Anfang an ein Abo-Dienst, also war das Plus irgendwann einfach nicht mehr nötig.“

Der richtige Zeitpunkt für die Namensänderung

Apple habe den Schritt gemeinsam beschlossen, so Cue: „Wir nennen es intern und extern ohnehin alle einfach Apple TV. Also dachten wir: Wenn nicht jetzt, wann dann?“. Der neue Name spiegelt also nicht nur die Markenstrategie wider, sondern auch das, was Nutzer schon lange sagen.

Keine Sorge um Verwechslungsgefahr

Viele fragten sich, ob der neue Name nicht zu Verwirrung mit der Apple TV-Hardware führen könnte. Doch Cue sieht das gelassen: „Unsere Streaming-Box heißt Apple TV 4K, und die App heißt Apple TV – auch auf Geräten von Drittanbietern. Ich denke, das ist völlig in Ordnung und kein Problem.“

Auch wenn das kleine „+“ verschwunden ist, bleibt die Botschaft klar: Apple TV ist gekommen, um zu bleiben – nur jetzt etwas einfacher. Wir gewöhnen uns also an die folgende Namensgebung:

Apple TV : Apples Streaming Dienst für Serien und Filme.

: Apples Streaming Dienst für Serien und Filme. Apple TV 4K : Apples Set-Top-Box, die natürlich mit Apple TV kompatibel ist.

: Apples Set-Top-Box, die natürlich mit Apple TV kompatibel ist. Apple TV App: Die Apple TV App ist auch auf Drittanbieter-Geräten verfügbar und bündelt Serien und Filme auch außerhalb von Apple TV.