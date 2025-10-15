Ich habe erst gestern die Ugreen MagFlow Powerbank mit Qi2 25W und USB-C-Kabel vorgestellt und habe in den Kommentaren einen guten Tipp erhalten, wenn man Ladeverlusten vorbeugen will. Denn klar ist, dass das kabellose Laden über MagSafe nicht so effektiv ist wie die Aufladung direkt über ein Kabel. Letztendlich ist das Laden über Kabel auch besser für den Akku. Falls dir die Akkugesundheit deines iPhones besonders am Herzen liegt, wirf einen Blick auf die Torras Slim Powerbank (Amazon-Link), die zwar magnetisch am iPhone hält, aber nur per Kabel Geräte auflädt.

Die Torras Slim Powerbank hat eine Kapazität von 10.000 mAh und hält via MagSafe-Magneten am Rücken des iPhones. Um die Aufladung zu starten, musst du das kurze, integrierte USB-C-Kabel am USB-C-Port des iPhones anschließen. So wird auch sichergestellt, dass sowohl die maximale Leistung als auch die maximale Kapazität angegeben werden kann.

iPhone per Kabel mit 22,5 Watt aufladen

Obwohl Power Delivery 3.0 mit an Bord ist, ist die maximale Geschwindigkeit auf 22,5 Watt limitiert. Hier hätte ich mir schon 30 Watt gewünscht, aber auch mit 22,5 Watt kannst du dein iPhone zügig aufladen – Torras sagt, dass man das iPhone 16 Pro innerhalb von 30 Minuten auf 50 Prozent aufladen kann.

Darüber hinaus überzeugt die Torras Slim Powerbank mit einem Gewicht von nur 190 Gramm und misst 10,5 x 6,5 x 1,5 Zentimeter. Falls notwendig, steht ein weiterer USB-C-Anschluss an der Powerbank bereit, sodass du zwei Geräte gleichzeitig aufladen kannst. Der maximale Output liegt aber weiterhin bei 22,5 Watt.

Um die Powerbank aufzuladen, wenn sie leer ist, kannst du einfach das integrierte Kabel nutzen. Ein Netzteil musst du selbst stellen, um dann mit 20 Watt die Aufladung zu beginnen.

Fazit: Doch nicht ganz so dünn

Ich habe die Powerbank noch nicht selbst ansehen können, allerdings solltest du dich nicht von den Produktbildern täuschen lassen. Hier sieht es so aus, als wäre die Powerbank wirklich „slim“, doch mit 1,5 Zentimetern ist sie immer noch relativ dick. Im Vergleich zur Ugreen-Powerbank ist sie aber kleiner, da diese 2,1 Zentimeter dick ist.

Preis & Verfügbarkeit

Die Torras Slim Powerbank, die magnetisch hält, aber nur per Kabel lädt, ist in Weiß oder Grau erhältlich. Während die weiße Variante mit 25,49 Euro aktuell besonders günstig ist, musst du für die graue Version 29,74 Euro bezahlen. Ursprünglich hat Torras einen Preis von 34,99 Euro aufgerufen.