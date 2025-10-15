FRITZ! erweitert sein Glasfaser-Portfolio um zwei neue Modelle: Die FRITZ!Box 5630 und die FRITZ!Box 5630 XGS. Beide Router sind für maximale Geschwindigkeit an modernen Glasfaseranschlüssen ausgelegt, egal ob GPON, AON oder XGS-PON.

FRITZ!Box 5630 & 5630 XGS: Highspeed für Zuhause

Die FRITZ!Box 5630 richtet sich an Nutzer mit GPON- oder AON-Anschluss, während die FRITZ!Box 5630 XGS speziell für XGS-PON-Anschlüsse und Multigigabit-Tarife entwickelt wurde. Beide Modelle unterstützen Wi-Fi 7 mit Geschwindigkeiten von bis zu 3,5 GBit/s und bieten eine moderne Anschlussvielfalt.

Die Highlights im Überblick

Leistungsstarke integrierte Glasfaserrouter zum direkten Einsatz am Anschluss

FRITZ!Box 5630 XGS : Unterstützt den Standard XGS-PON für Tarife mit mehreren GBit/s

: Unterstützt den Standard XGS-PON für Tarife mit mehreren GBit/s FRITZ!Box 5630 : Unterstützt die Standards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

: Unterstützt die Standards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Wi-Fi 7: 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s

WLAN Mesh für die nahtlose Integration von mobilen Geräten und flächendeckende und stabile Verbindungen

1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN- und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

Fixed-Wireless-Access: Internet aus der Luft

Neben Glasfaser hat FRITZ! auch den Mobilfunk im Blick. Mit der FRITZ!Box 6860 5G und der neuen FRITZ!Box 6825 4G präsentiert das Unternehmen zwei Modelle für Fixed Wireless Access – also Internet über Mobilfunk. Die kompakte FRITZ!Box 6825 ist der ideale Einstieg für flexibles Surfen unterwegs oder an Orten ohne Festnetzanschluss. Sie bietet Wi-Fi 6, bis zu 300 Mbit/s über 4G/LTE, wird per USB-C mit Strom versorgt und funktioniert weltweit in allen gängigen Mobilfunknetzen. Robust, kompakt und reisetauglich: Perfekt für unterwegs oder das Ferienhaus.

Preise und Verfügbarkeit

FRITZ! hat weder Preise noch Verfügbarkeiten genannt. Wir halten die Augen offen und informieren, wenn die Produkte im Handel erhältlich sind.