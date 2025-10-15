Spotify bringt Video-Podcasts zu Netflix

Spotify geht neue Wege: Ab Anfang 2026 wird der Streaming-Dienst ausgewählte Video-Podcasts auf Netflix anbieten. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Die Partnerschaft soll nicht nur das Videogeschäft von Spotify stärken, sondern auch neue Werbemöglichkeiten erschließen.

Spotify und Netflix: Neue Bühne für Podcasts

Zum Start werden auf Netflix kuratierte Podcasts aus den Bereichen Sport, Kultur, Lifestyle und True Crime zu sehen sein, darunter Produktionen von Spotify Studios und The Ringer. Laut Spotify sollen künftig weitere Formate aus anderen Studios und Genres folgen.

„Diese Partnerschaft markiert ein neues Kapitel für das Podcasting“, sagte Roman Wasenmüller, Vice President und Head of Podcasts bei Spotify. „Zusammen mit Netflix erweitern wir die Entdeckungsmöglichkeiten, helfen Kreativen, neue Zielgruppen zu erreichen, und geben Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit, ihre Lieblingsgeschichten neu zu erleben.“

Video-Podcasts als Wachstumstreiber

Spotify setzt schon seit einiger Zeit stark auf Video-Podcasts. Mit neuen Tools können Podcaster ihre Sendungen direkt als Video veröffentlichen, und über ein Partnerprogramm lassen sich Inhalte monetarisieren. Zusätzlich hat Spotify Social-Features wie Umfragen, Q&As und Kommentare eingeführt, um die Interaktion zwischen Moderatoren und Zuhörern zu fördern.

Laut Spotify wächst der Videokonsum 20-mal schneller als der reine Audiokonsum. Im zweiten Quartal 2025 zählte das Unternehmen über 430.000 Video-Podcasts, und mehr als 350 Millionen Nutzer haben mindestens ein Video auf Spotify gestreamt – ein Anstieg von 65 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Start 2026 zunächst in den USA

Die Kooperation startet Anfang 2026 in den USA, weitere Märkte sollen folgen. Zum Auftakt sind unter anderem folgende Shows auf Netflix zu sehen: