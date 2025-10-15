Tim Cook bekommt personalisiertes Labubu in China geschenkt

Die kleinen Plüschtiere mit den großen Augen, rundem Gesicht und in die Höhe ragenden Ohren, genannt Labubus, erfreuen sich auch hierzulande großer Beliebtheit. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Farben, und einige davon erlangten bereits Seltenheitsstatus mit hohen Sammlerwerten.

An mir ist dieser Hype mehr oder weniger komplett vorbeigegangen. Aber Apples CEO Tim Cook ist nun in die Labubu-Euphorie eingestiegen und hat während seines China-Besuches in Shanghai ein großes personalisiertes Exemplar in weißer Farbe geschenkt bekommen.

Eigentlich war Cook in Shanghai, um den chinesischen Start des neuen iPhone Air zu feiern, traf sich allerdings während seines Besuches auch mit dem Pop Mart-CEO Wang Ning und dem The Monsters-Schöpfer Kasing Lung. Letzterer demonstrierte Cook, wie er mit dem iPad Pro und dem Apple Pencil die Labubu-Charaktere zeichne.

Im Rahmen dieses Meetings hat der Apple-CEO auch das personalisierte Labubu-Plüschtier bekommen, das sogar ein iPhone 17 in der Hand hält. Es hat weißes Fell, trägt eine Brille, schwarze Jeans und ein blaues T-Shirt. Bei Instagram teilte Kasing Lung auch ein Selfie mit Tim Cook, der das kleine Plüschtier in der Hand hält.

In China kann man das iPhone Air ab dem 17. Oktober dieses Jahres vorbestellen, der offizielle Marktstart soll dann am 22. Oktober 2025 erfolgen. Die Verzögerung der Veröffentlichung ergab sich aus regulatorischen Problemen für ein iPhone, das ohne eine physische SIM-Karte und nur mit einer eSIM auskommt. Mit seinen 5,6 Millimetern Dicke ist das iPhone Air zu dünn für einen Einschub mit einer physischen SIM-Karte.