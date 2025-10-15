Es ist Oktober und die Lebkuchen, Schokoweihnachtsmänner und Adventskalender füllen bereits die Regale in den meisten Supermärkten. Auch die ersten Einladungen für Weihnachtsfeiern sind bei einigen von euch sicher schon eingetrudelt. Apple hat nun seine Einladungen-App (App-Store-Link) aktualisiert und mit dem Update passend zur bevorstehenden Saison neue festliche Hintergründe für eure Events verfügbar gemacht.

Seit Februar ist Apple Einladungen nun auf dem Markt und ermöglicht euch seither, schnell und einfach Einladungen anzulegen und mit euren Freunden und der Familie zu teilen. Mit dem Update auf Version 1.5.1, das ihr ab sofort im App Store laden könnt, hat Apple seine App nun gewissermaßen für die bevorstehende Weihnachtszeit fit gemacht und neue festliche Hintergründe bereitgestellt.

So lassen sich zum Beispiel Fotos von silberne Weihnachtskugeln, goldenem Lametta und verschneiten Tannen als Hintergrund eurer Einladung hinterlegen. Natürlich könnt ihr weiterhin Bilder aus eurem eigenen Fundus nutzen, wenn euch die Vorschläge von Apple nicht gefallen.

Kleine App mit vielen netten Funktionen

Ich selbst habe bislang noch keine echte Eventeinladung mit Apple Einladungen erstellt, finde die kleine App aber durchaus interessant. Die Handhabung ist denkbar einfach und man kann die Einladung mit vielen netten Details, wie etwa einer geteilten Apple-Music-Playlist oder einem geteilten Fotoalbum versehen. Da ich auch ein iCloud+-Abo habe, kann ich die Einladungen dann auch versenden. Das benötigt man nämlich zwingend dafür. Einladungen annehmen kann man aber auch ohne das Abo.

Zudem erweitert Apple die App seit Launch beständig, sodass sicherlich noch einige weitere praktische Funktionen folgen werden. Einladungen ist bislang ausschließlich für das iPhone verfügbar und braucht für den Download mindestens iOS 18.0.

Habt ihr Apple Einladungen schon mal genutzt? Wie sind eure Erfahrungen?

Foto oben: Unsplash / Annie Spratt