Dein Portemonnaie platzt, weil du so viele Kundenkarten dabei hast? Wenn du das Haus ohnehin nur mit dem iPhone verlässt, kannst du die Kundenkarten auch entspannt in der kostenlosen App WalletCard (App Store-Link) ablegen. Die seit Mai verfügbare Applikation ist jetzt in Version 1.4 verfügbar und bringt unter anderem ein optimiertes iOS-26-Design mit.

WalletCard in Version 1.4: Das ist neu

Da Apple mit iOS 26 das neue Liquid-Glass-Design eingeführt hat, passen auch zahlreiche Entwickler ihre Applikationen entsprechend an, um einen einheitlichen Look zu gewährleisten. WalletCard ist ab sofort für iOS 26 optimiert und bietet volle Unterstützung für Apples neues Design.

Darüber hinaus ist der Entwickler dem Wunsch vieler Nutzer:innen nachgekommen und bietet eine neue Sortieroption an, mit der sich Karten alphabetisch nach ihrem Namen anordnen lassen.

Mit der WalletCard-App Kundenkarten auf dem iPhone verwalten

WalletCard orientiert sich optisch an Apples Wallet-App und zeigt alle gespeicherten Karten gestapelt an. Mit einem einfachen Tipp kannst du die Karte aufrufen, um den hinterlegten Barcode sichtbar zu machen. Sind weitere Informationen verfügbar, kannst du auch diese einsehen.

Die App ist sehr modern und auf das Wesentliche begrenzt. Neue Karten kannst du einfach über die iPhone-Kamera scannen und abspeichern. Optional lassen sich Kundenkarten auch manuell einfügen.

WalletCard ist kostenlos und werbefrei

Nachdem der fleißige Entwickler Unterstützung für die Apple Watch schon nachgereicht hat, folgen demnächst ein Export ins Apple Wallet sowie Optimierungen bei der OCR-Funktion, um Texte noch besser erkennen zu können.

Es ist erwähnenswert, dass WalletCard kostenlos und werbefrei zum Download angeboten wird. Eine Registrierung ist nicht notwendig, außerdem gibt es keinerlei Tracking. Die einzige Anbindung, die es gibt, ist die iCloud-Synchronisierung, sodass die Karten automatisch auf verbundenen Geräten abrufbar sind.