WOW wird teurer: Das sind die neuen Preise

Erst im Juni, also gerade mal vor wenigen Monaten, hat der Streamingdienst WOW bereits seine Preise für diverse seiner Tarife deutlich erhöht. Nun legt der Anbieter noch einmal nach und hebt die Preise weiterer Tarifoptionen an. Neukunden des Jahresabos des „WOW Live-Sport“-Tarifs müssen sich ab Montag zum Beispiel auf eine monatliche Gebühr von 34,99 Euro statt 29,99 Euro gefasst machen.

Ab dem 13. Oktober steigen die Preise für mehrere Tarife, wie auch bereits im Juni, deutlich an. Wer sich ab Montag für ein Jahresabo von „WOW Live-Sport“ entscheidet, das monatlich abgerechnet wird, zahlt dann 34,99 Euro statt 29,99 Euro, also fünf Euro mehr. Im Vergleich zum Monat-Live-Sport-Abo, das 44,99 Euro kostet, spart ihr zwar weiterhin, doch eben nicht mehr 15 Euro sondern nur noch 10 Euro.

Im Juni hatte WOW den Preis für das Monats-Live-Sport-Abo um satte neun Euro auf die jetzt geltenden 44,99 Euro angehoben. Das Angleichen des Preises für das Jahresabo könnte man also gewissermaßen als „Frage der Zeit“ werten. Dennoch müssen künftige WOW-Kunden nun tief in die Tasche greifen, wenn sie die Spiele der ersten und zweiten Bundesliga, der Premier League und weitere Sportereignisse aus den Bereichen Motorsport, Tennis, NHL, Golf und mehr live über WOW erleben wollen.

Auch der Preis für die WOW-Premium-Option, mit der ihr Inhalte in Full-HD und mit Dolby-Sound schauen könnt, wurde damals um einen Euro erhöht. Sie kostet seither 6 statt 5 Euro. Ohne die Premium-Option bleibt es euch nur übrig, Filme, Serien und Co. mit 720 p und Stereoton zu gucken – und natürlich mit Werbung. Und wer will das alles bitteschön, wenn man schon für ein Abo bezahlt?

„Alles von WOW“ wird ebenfalls teurer

Doch nicht nur im Bereich Sport hebt WOW die Preise an. Auch der Jahresbao-Tarif „Alles von WOW“, der zusätzlich zu allem, was im Sport-Tarif enthalten ist, auch Zugriff auf WOWs Serien- und Filmangebot bietet, steigt an. Aus 34,97 Euro macht WOW ab nächster Woche 39,97 Euro, also ebenfalls 5 Euro mehr.