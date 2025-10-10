iOS 26 zeigt vollständige Anrufliste pro Kontakt an

In der Telefon-App des iPhones hat Apple die Anrufliste bislang recht schlicht gehalten: Alle eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufe wurden einfach untereinander aufgelistet. Mit iOS 26 ändert sich das endlich. Apple hat die Anzeige überarbeitet und bietet jetzt eine vollständige Anrufliste pro Kontakt. Damit bekommst du einen schnellen Überblick, wie oft und wie lange du mit einer bestimmten Person telefoniert hast – übersichtlich, geordnet und deutlich praktischer.

Anrufliste pro Kontakt in iOS 26 aufrufen

Der neue erweiterte Verlaufsbildschirm ist vor allem dann nützlich, wenn du dich erinnern möchtest, wann du zuletzt mit jemandem gesprochen hast. Auch wenn du wissen willst, wie lange ein Gespräch gedauert hat oder ob ein Rückruf nötig ist, hilft dir die neue Ansicht weiter. Und so funktioniert es:

Öffne die Telefon-App auf deinem iPhone. Wähle in der Anrufliste den Kontakt aus, dessen Verlauf du einsehen möchtest. In den Details findest du jetzt den neuen Eintrag „Anrufliste“, über den du direkt zur kompletten Historie gelangst.

Du siehst nun eine vollständige chronologische Aufzeichnung aller eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufe mit diesem Kontakt, einschließlich Datum, Uhrzeit und Dauer jedes Gesprächs. Je nachdem, wie lange du die Person schon kennst oder wie viele Daten auf deinem iPhone gespeichert sind, kann diese Übersicht sogar Monate oder Jahre zurückreichen.

Praktisch für Alltag und Beruf

Gerade im beruflichen Umfeld kann die neue Funktion hilfreich sein, etwa, wenn du häufig mit Kunden, Kolleginnen oder Lieferanten telefonierst. Aber auch privat bringt sie Ordnung ins Chaos, zum Beispiel wenn du nachsehen willst, wann du das letzte Mal mit Freunden oder der Familie gesprochen hast.

Ein kleines, aber sehr nützliches Detail, das die Telefon-App mit iOS 26 deutlich smarter macht.