Superlist: Jetzt mit Prioritäten-Label für Aufgaben

Die Listen- und Projektmanagement-App Superlist (App-Store-Link) hat in den letzten Tagen zwei Updates bekommen, die der leistungsstarken Anwendung mehrere neue Funktionen bescheren. Am hilfreichsten ist dabei wohl das mit Version 1.41.0 gelaunchte Prioritäten-Feature, das es euch erlaubt, einer Aufgabe eine entsprechende Wichtigkeit zuzuordnen.

Dabei habt ihr die Wahl zwischen den Prioritäten „niedrig“, „mittel“ und „hoch“. Das Label wird dann direkt neben dem Aufgaben-Titel angezeigt, sodass ihr auf einen Blick erkennen könnt, welche Prio die besagte Aufgabe hat. Außerdem könnt ihr nun in den Ansichten „Eingang“, „Heute“ und „Alle Aufgaben“ alle Aufgaben nach vergebener Priorität sortieren, sodass ihr schnell überblicken könnt, welche Aufgaben die wichtigsten sind.

Nutzt ihr Superlist im Team und arbeitet im Zuge dessen mit geteilten Listen, können alle Teammitglieder, die Zugriff auf die Liste haben, die vergebenen Prioritäten sehen. So herrscht auch hier Transparenz und Klarheit über die Wichtigkeit der jeweiligen Aufgabe.

Noch mehr Neues in Version 1.42.0

Zusätzlich hat Superlist vor wenigen Stunden auch die Version 1.42.0 veröffentlicht, die drei weitere, wenn auch kleinere Neuerungen enthält. So erscheinen, Listen, zu denen ihr eingeladen werdet, nun automatisch in der Seitenleiste. Das händische Suchen und Anheften der Liste ist somit nicht mehr nötig.

Außerdem sind die Texte der Transkripte, die aus Meeting-Aufzeichnungen erzeugt werden, nun markier- und kopierbar. Das erspart euch einiges mühsames Abtippen. Zudem wird nun die Detailansicht einer Aufgabe, die ihr löscht, automatisch geschlossen.

Die Updates von Superlist für iPad und iPhone könnt ihr ab sofort im App Store laden. Die Mac-Version erhaltet ihr über die Webseite von Superlist. Die Anwendung kann als Free-Version genutzt werden, bietet aber auch eine Premium-Version inklusive unbegrenzter Anzahl an Listen und mehr an.