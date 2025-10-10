Chinesischer Smartphone-Hersteller kopiert iOS 26-Design

Der chinesische Smartphone-Hersteller Vivo hat für die eigenen Geräte ein neues mobiles Betriebssystem namens OriginOS 6 veröffentlicht. Soweit nichts Ungewöhnliches und eigentlich auch kein Thema für unseren Blog – wären da nicht diese unmissverständlichen Ähnlichkeiten zum neuen Liquid Glass-Design von Apples jüngst herausgebrachtem iOS 26.

OriginOS 6 – allein die Bezeichnung ist aus Apples Sicht schon ein blanker Hohn – wurde in dieser Woche offiziell veröffentlicht und weist in vielen Bereichen einen exakt gleichen Look wie iOS 26 mit seinen runden Buttons und den transparenten Elementen, die wie Glas aussehen, auf. In einem Demovideo bei YouTube, das wir euch unter dem Artikel eingebunden haben, lässt sich das stark von Apple inspirierte, oder anders gesagt, geklaute Design, in bewegten Bildern ansehen.

Vivo kopiert Apples-Design von iOS 26

Auf dem Sperrbildschirm gibt es eine sehr ähnliche Liquid Glass-Uhrenanzeige, zudem ein nahezu identisches Kontrollzentrum, abgerundete Icons, runde und glasähnliche Buttons, ein durchsichtiges Dock und Benachrichtigungen und sogar entsprechende Wallpaper, die von einem 2D- zu einem 3D-Effekt wechseln – genau wie Apples sogenannte Spatial Scenes. Bei der Aktivierung der KI oder des Sprachassistenten wird im Video ebenfalls eine bunte Animation, die sich an den Rändern des Displays zeigt, deutlich. Auch hier hat man offensichtlich bei Apple abgekupfert.

All diese Eigenschaften deuten auf eine deutliche Inspiration durch Apples neues mobiles Betriebssystem iOS 26 hin, auch wenn Vivo im Demovideo fließendes Wasser als Inspirationsquelle für das hauseigene OriginOS 6 angibt. Im Marketing-Material für das Update heißt es, „Mit OriginOS 6 fließt jedes Wischen, Scrollen und Tippen wie nie zuvor. Keine Verzögerungen. Keine Ruckler. Nur mühelose Bewegungen, die auf Ihre Bewegungsabläufe abgestimmt sind“ (via MacRumors).

Der chinesische Hersteller verkauft die eigenen Smartphones unter anderem in China, Indien und weiteren Ländern, bisher aber nicht in den USA. In Europa sind die Geräte unter anderem in einem eigenen Amazon Brand Store zu haben, dort finden sich in Deutschland derzeit drei Modelle zu Preisen zwischen 320 und 935 Euro. Auf der globalen Website von Vivo gibt es weitere Informationen zu den Produkten.