MOFT startet schicke Armbänder für die Apple Watch

Bei Armbändern für die Apple Watch hat man ja die Qual der Wahl, selbst wenn es nur um ein einfaches Silikonband geht. Neben No-Name-Produkten für weniger als 10 Euro bis hin zum Apple-Original für 49 Euro. Von diesem Preispunkt ist MOFT mit dem neuen Snap Duo Armband nicht weit entfernt, denn auch das ist mit 44,99 Euro (Amazon-Link) nicht unbedingt günstig.

Die Idee des Herstellers hat mir aber direkt gefallen, so dass ich mir bereits das Armband Marineblau + Nebelbucht bestellt habe. MOFT setzt bei einem Armband auf ein aufgerautes Silikonmaterial in zwei verschiedenen Farben. Dabei sind Innen- und Außenseite unterschiedlich gestaltet. So ergeben sich pro Armband vier verschiedene Kombinationen.

Was zunächst einmal sehr verwirrend klingt, ist schnell erklärt: Die beiden Armband-Enden können einfach gedreht werden, wie auf dem folgenden Bild ganz gut zu erkennen ist. Meine Idee zur kompletten Eskalation: Zwei verschiedene Armbänder miteinander kombinieren.

MOFT Snap Duo setzt auf einen magnetischen Verschluss

Gespannt bin ich nicht nur auf Material und Farben, sondern auch den Verschluss. MOFT setzt beim Snap Duo auf Magnete, die die beiden Armband-Enden zusammenhalten sollen. Ob sich das Armband gerade bei sportlichen Aktivitäten nicht löst? Der Hersteller verspricht einen rutschfesten Halt, das werden wir definitiv kontrollieren.

„Hergestellt aus hochwertigem, narbigem Silikon für einen edlen Look und rundum Komfort“, heißt es darüber hinaus in der Produktbeschreibung. „Die weiche, atmungsaktive Oberfläche fühlt sich luxuriös an und ist gleichzeitig schweißresistent.“

Ich finde die Idee wirklich klasse und bin gespannt, wie sich das Armband anfühlt und ob das Design auch im Alltag überzeugen kann. Das MOFT Snap Duo Armband ist für alle Apple-Watch Modelle und in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Die Länge ist universell und eignet sich für Handgelenke mit einem Umfang von 135 bis 230 Millimetern (kleine Uhren) bzw. 145 bis 235 Millimetern (große Uhren).