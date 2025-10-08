Obwohl Apple seine Office-Programme Pages, Numbers und Keynote kostenlos zur Nutzung bereitstellt, sind wir dennoch auf die Office-Suite von Microsoft angewiesen. Es ist empfehlenswert Office immer dann zu kaufen, wenn es rabattiert ist, um so den Vollpreis zu umgehen. Genau so machen wir es auch und ich habe gerade unser Abonnement verlängert. Gerne erkläre ich dir, wie das „Amazon Abonnement mit automatischer Verlängerung“ zusammen mit Microsoft 365 funktioniert.

Microsoft 365 Family: 6 Nutzer, 64,50 Euro

Eigentlich kostet Microsoft 365 Family 129 Euro pro Jahr, wobei bis zu 6 Personen auf das Abo zugreifen können. Am Prime Day bekommst du Microsoft 365 Family für 1 Jahr für nur 64,50 Euro. Das ist ein ordentlicher Rabatt und der aktuell beste Preis.

So funktioniert das Microsoft 365 Family Abo bei Amazon

Schon letztes Jahr hatte ich unser Abonnement verlängert, das offiziell Ende März 2026 ausläuft. Die Abo-Verwaltung übernimmt Amazon, allerdings musst du dein Microsoft-Konto mit wenigen Klicks verknüpfen. Gut: Du kannst ein bestehenden Abonnement auch verlängern. Die 12 monatige Laufzeit wird einfach hinten angehängt. Und so gehts:

Du kaufst Microsoft 365 Family für 64,50 Euro bei Amazon (Amazon-Link) Du aktivierst das Abo über den Link, den du per E-Mail bekommst. Alternativ kannst du das Abo im Bereich „Meine Mitgliedschaften und Abonnements“ aktivieren. Du wirst zu Microsoft weitergeleitet und musst entweder ein neues Konto anlegen oder dich in dein bestehendes Konto einloggen. Automatisch wird dein Amazon-Abo mit deinem Microsoft-Account verknüpft. Insofern ein aktives Abonnement vorhanden ist, wird die Laufzeit aufgerechnet.

Da es sich um ein Abonnement mit automatischer Verlängerung handelt, verlängert sich das Abo nach Ablauf der 12 Monate zum Normalpreis. Um das zu umgehen, kannst du im Bereich „Mitgliedschaften und Abonnements“ die automatische Verlängerung deaktivieren.

Das bietet Office 365 Family

Microsoft 365 Family kann von bis zu sechs Personen in einem Haushalt auf Windows, macOS, iOS und Android genutzt werden. Neben 1 TB Cloud-Speicher pro Person umfasst es auch Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook. Im Gegensatz zum einfachen Office-Paket hat man hier also einige Vorteile, insbesondere der Cloud-Speicher ist eine tolle Zugabe. Zudem kann man alle Apps nicht nur auf einem Gerät nutzen, wie es bei der Single-Lizenz der Fall ist.

Angebot Microsoft 365 Family | 1 Jahr | bis zu 6 Personen | Office Apps mit KI | bis zu 6 TB... MICROSOFT 365 FAMILY | bis zu 6TB Cloudspeicher, erweiterte Sicherheit für deine Daten und Geräte sowie leistungsstarke Apps für Produktivität und...

PRODUKTIVITÄT | In Word, Excel², PowerPoint und OneNote kannst du mit Microsoft Copilot¹ neu definieren, was möglich ist. Arbeite in Echtzeit...

Microsoft 365 Single kostet 49,50 Euro

Eigentlich lohnt sich die Single-Lizenz nicht, obwohl sie aktuell ebenfalls reduziert ist. Der Aufpreis zur Family-Lizenz ist zu gering. Wenn du dennoch eine Single-Lizenz erwerben willst, kannst du jetzt für 49,50 Euro statt 99 Euro zugreifen.